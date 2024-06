Metsola s'assegura l'escó a l'Eurocambra

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Laborista de Malta, que té actualment el Govern del país, ha obtingut la victòria en les eleccions europees, però l'actual presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, del Partit Nacionalista, s'ha garantit tenir el seu escó.

Els sondejos a peu d'urna situen els laboristes per sota del 50 per cent, encara que el primer ministre, Robert Abela, ha celebrat una victòria "sòlida", informa 'Times of Malta'. El partit obtindrà tres escons, els mateixos que els conservadors.

Metsola, no obstant això, hauria estat la candidata més votada i hauria batut fins i tot un rècord en ser triada per més de 87.000 vots com la seva candidata preferida, en virtut d'un sistema que obliga a designar preferències. Malta té al voltant de mig milió d'habitants, la qual cosa el converteix en el país menys poblat de la UE.