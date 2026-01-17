UE i Mercosur signen l'acord de lliure comerç a Asunción amb l'absència destacada de Lula

L'acord uneix gairebé 800 milions de persones i un 20% del PIB mundial
Representants de la Unió Europea i Mercosur s'han reunit aquest dissabte a Asunción (Paraguai) per signar el tractat de lliure comerç, amb l'absència d'un dels principals impulsors de l'acord, el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva.
Precisament el president de Paraguai, Santiago Peña, ha posat en valor la tasca de Lula per tancar el pacte: "Lula va ser un dels impulsors fonamentals d'aquest procés. En nom seu saludo tots els líders i visionaris del Mercosur que van apostar a la integració al segle XXI", ha dit en la seva intervenció com a president 'pro tempore' del bloc de Mercosur.
El mandatari paraguaià ha esmentat també la feina de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per a la signatura d'aquest "històric" acord. "És una jornada que marca una fita, en unir dues de les regions i mercats més importants del món, com són Europa i Sud-amèrica", i ha afegit que sumen prop de 800 milions d'habitants.
"Treballem avui junts per construir una nova germanor, europea i americana", ha afegit Peña, que ha posat en valor l'aposta pel multilateralisme per superar les "tenebres primigènies" de l'unilateralisme, citant una llegenda de l'origen del món segons la mitologia guaraní.
VON DER LEYEN
Després, Von der Leyen ha pres la paraula per ressaltar la importància d'un acord que suposa "optar per la cooperació per davant de la divisió". "Els països d'Amèrica Llatina han rebutjat la rivalitat i han reafirmat la democràcia i han unit als pobles a través de les fronteres i els rius", ha dit.
Von der Leyen ha recordat que UE i Mercosur sumen "gairebé el 20 per cent del PIB global". "Aquest acord envia un missatge molt poderós al món. Reflecteix una elecció clara i deliberada", ha explicat. "L'acord amb Mercosur és l'assoliment d'una generació per a benefici de les properes generacions. Llarga vida a l'amistat entre els nostres pobles i entre els nostres països".
MILEU: ÉS UN PUNT DE PARTIDA
El president d'Argentina, Javier Milei, ha advertit que la signatura de l'acord de lliure comerç "no constitueix un punt d'arribada", sinó que "és un punt de partida dins d'un ampli pla de vinculació econòmica amb diversos actors internacionals".
"Celebrem haver aconseguit un objectiu però, sobretot, estem ratificant un rumb. Argentina va triar l'obertura, la competència", ha ressaltat.
Milei ha fet un parèntesi en el seu discurs sobre l'acord UE-Mercosur per demanar l'alliberament dels "presos polítics" a Veneçuela i en particular la del ciutadà argentí Nahuel Gallo. A més, ha valorat de nou la "decisió i la determinació" del president d'Estats Units, Donald Trump, "en les accions adoptades a Veneçuela que van derivar en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro".
En la cita d'Asunción han participat també el president del Consell Europeu, António Costa; el president d'Uruguai, Yamandú Orsi; el president de Bolívia, Rodrigo Paz, i el ministre d'Afers exteriors de Brasil, Mauro Vieira, entre d'altres.