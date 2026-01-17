La UE i Mercosur signen aquest dissabte un històric acord comercial que haurà de superar una tibant acceptació

Santiago Mazzarovich/dpa - Arxiu
Es crearà la major àrea de lliure comerç del món, amb un mercat potencial de 700 milions de persones
BRUSSEL·LES, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea i els països de Mercosur signaran aquest dissabte l'acord de lliure comerç amb el qual les dues regions culminen gairebé 26 anys de negociació i estableixen un nou marc de relacions que, amb el camp europeu i mitja dotzena de països en contra, pot entrar en vigor de manera interina, però haurà de superar un tibant procés de ratificació per a la seva aplicació definitiva.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, a més del comissari de Comerç, Maros Sefcovic, representaran a la Unió Europea en la cerimònia que tindrà lloc a Asunción, capital del país que exerceix aquest semestre la presidència rotatòria de Mercosur.
A la cerimònia, que arrencarà a les 13.15 hores (hora local, 17.15 CET) en el Gran Teatre José Asunción Flores del Banc Central de Paraguai, assistiran els presidents de Paraguai, Santiago Peña; d'Uruguai, Yamandú Orsi; i d'Argentina, Javier Milei. No estarà, no obstant això, el president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, qui ha excusat la seva absència per raons d'agenda, adduint que el programa explicava inicialment només amb els ministres d'Exteriors per a la signatura i ha estat a última hora quan s'ha cursat la invitació als mandataris.
"La Unió Europea i Mercosur faran història en crear un dels espais de lliure comerç més grans del món", ha celebrat la vespra de la serveixi Lula da Silva, en una roda de premsa a Rio de Janeiro acompanyat per la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
Després d'una cambra de segle de "sofriment i intents" per arribar a un acord, les dues regions creen una nova associació "basada en el multilateralisme", ha dit el mandatari brasiler, que ha posat també l'accent en què els signataris reafirmen el "ple respecte" de tots els pactes internacionals de Nacions Unides i l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
A partir de la signatura, la part comercial de competència exclusiva de la UE podria entrar en vigor de manera interina quan el primer país de Mercosur ho ratifiqui, i això sense esperar al consentiment de l'Eurocambra, que encara no té data per al vot i els grups del qual afronten dividits, més atents a interessos nacionals que de famílies polítiques, l'escrutini del pacte.
En tot cas, les fortes crítiques que manté el sector agroalimentari europeu i l'amenaça d'eurodiputats de portar el pacte davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) si així passa, han fet que Brussel·les es mostri cauta i no aclareixi si contempla aquesta entrada en vigor provisional o esperarà al consentiment europarlamentari.
El ple del Parlament Europeu pot aprovar o tombar l'acord íntegrament, però no esmenar-ho. Entretant, la sessió plenària de la setmana vinent inclou en la seva agenda dues resolucions --una de la ultradreta i una altra de l'esquerra radical-- que demanen denunciar la signatura davant del TJUE.
L'acord d'associació, per la seva banda, podrà entrar en vigor provisionalment llavors, però necessitarà a més el vistiplau dels 27 a nivell nacional per a la seva aplicació definitiva. Llavors els acords entre la UE i Mercosur afrontaran un altre repte en el camí de la ratificació definitiva, tenint en compte que la llum verda per a la signatura va tirar endavant amb el suport de 21 dels 27, ja que cinc països van votar en contra --França, Hongria, Polònia, Irlanda i Àustria-- i Bèlgica es va abstenir.
SALVAGUARDES AGRÍCOLES PER CONVÈNCER A ITÀLIA I MITIGAR CRÍTIQUES DEL CAMP
Per superar l'oposició de diversos països a la signatura, la Comissió ha pactat amb el Consell i l'Eurocambra un conjunt de salvaguardes que reforcen la protecció del camp europeu davant de potencials distorsions greus causades per l'obertura al Mercosur en sectors sensibles per als europeus, com les aus de corral, la carn de boví, els ous, els cítrics i el sucre.
Aquestes mesures estableixen llindars específics perquè Brussel·les pugui iniciar investigacions --i activar mesures específiques després-- en cas de fort impacte en productes agrícoles europeus si les importacions de productes sensibles s'incrementin de mèdia un 5% i els preus caiguessin en el mateix percentatge en un període de tres anys (enfront del 10% que va proposar la Comissió en un primer moment).
UN MERCAT DE 700,000 MILIONS DE PERSONES
Brussel·les estima que les empreses europees podran en virtut de l'acord estalviar cada any uns 4.000 milions d'euros en aranzels i es beneficiaran de procediments duaners més senzills, al mateix temps que assegura un accés privilegiat a matèries primeres essencials.
L'acord entre la UE i Mercosur permetrà establir l'àrea de lliure comerç més gran del món, amb 700 milions de persones, i per a això s'eliminaran progressivament el 91% dels aranzels que Mercosur cobra a les produccions europees ara i del 92% dels gravàmens amb els quals el mercat únic taxa les compres als països del Con Sud.
El nou marc, que a més el pacte comercial estableix un acord d'associació de política i cooperació, també aspira a estrènyer llaços entre els dos blocs enfront de reptes com el canvi climàtic i la transició digital i, sobretot, guanyar pes geopolític en un context d'inestabilitat internacional, tensions transatlàntiques en el comercial i polític i la recerca d'alternatives per trencar amb les dependències de recursos estratègics fins ara obtinguts de Rússia i Xina.