Meloni i Salvini voten en les eleccions europees a Itàlia per decidir "el futur" de la UE

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, i el líder de la Lliga, Matteo Salvini, han dipositat aquest dissabte el seu vot en les eleccions europees, uns comicis que la cap del Govern italià ha descrit com a decisius per "el futur" de la Unió Europea.

"El futur d'Itàlia i d'Europa depèn de tu. Ara tot està a les teves mans. Feliç votació!", ha fet saber en el seu compte de la xarxa social X en dipositar la seva papereta en el col·legi electoral de l'escola Vittorio Bachelet, al sud de Roma.

Meloni aspira a la victòria en les eleccions europees en què la seva formació, Germans d'Itàlia, podria rondar el 27 per cent dels vots, segons les principals enquestes, que a més li atorguen entorn de 25 seients a l'Eurocambra.

Germans d'Itàlia, que en les últimes eleccions de 2019 amb prou feines va aconseguir un 6,4 per cent dels vots i 5 escons, es perfila ara com el gran triomfador amb Meloni, que busca fer valer les seves polítiques a Itàlia per donar el gran salt a Europa i condicionar les polítiques comunitàries des d'Estrasburg i Brussel·les.

També ha dipositat el seu vot Salvini, que ha expressat el seu desig que el partit millori els pronòstics que auguren un daltabaix electoral.

Mentre els Germans d'Itàlia de Meloni es postulen com els grans vencedors de les eleccions, la Lliga de Salvini podria veure's en l'escenari oposat. El partit ultradretà va arrassar en les eleccions de 2019 amb una mica més del 34 per cent dels vots i 29 seients.

Però ara els sondejos el situen en plena lluita amb Forza Itàlia per la quarta plaça en les eleccions amb un 8,5 per cent dels vots i estimacions d'entre 7 i 8 seients.

"Serem el partit que més creixerà", ha assegurat Salvini després de votar en el col·legi de de Via Martinetti de Milà, en comentaris recollits per 'La Repubblica'.