La UE mantindrà en suspens la represàlia als aranzels de Trump per negociar fins a l'1 d'agost

BRUSSEL·LES 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest diumenge que la Unió Europea mantindrà en suspens les mesures de represàlia contra els aranzels dels Estats Units que s'havien de reactivar aquest dilluns, amb l'objectiu de "continuar negociant" amb el president dels Estats Units, Donald Trump, fins a l'1 d'agost, quan es complirà la nova pròrroga oferta pel mandatari nord-americà abans de pujar al 30% el recàrrec que ja imposa a les produccions europees.

"Els Estats Units ens han enviat una carta amb mesures que entraran en vigor tret que hi hagi una solució negociada, per tant, també prorroguem la suspensió de les nostres mesures fins a l'agost", ha anunciat en una roda de premsa a Brussel·les, Von der Leyen, l'executiu de la qual té les competències comunitàries en matèria comercial.

La conservadora alemanya ha defensat que malgrat mantenir les represàlies en suspens, la Unió Europea "continua preparant" les contramesures per "estar plenament preparats" en cas que fracassin definitivament les negociacions amb la Casa Blanca.

Els ambaixadors dels 27 es reuneixen de manera extraordinària aquest mateix diumenge a Brussel·les a partir de les 15:00 per examinar detalladament la carta feta pública aquest dissabte per Trump i els ministres de Comerç de la Unió Europea es reuniran també a la capital europea aquest dilluns, en un Consell extraordinari centrat en la resposta a Washington però també en com reforçar les relacions comercials amb altres socis "fiables" i com respondre a les tensions amb la Xina.