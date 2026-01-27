La UE i l'Índia anuncien un històric acord de lliure comerç

BRUSSEL·LES 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea i l'Índia han anunciat aquest dimarts les bases d'un acord de lliure comerç "històric" amb el qual els exportadors europeus estalviaran fins a 4.000 milions en aranzels cada any, però que deixa fora sectors agrícoles sensibles com l'arròs, el sucre i el boví i els detalls del qual hauran d'encara ser negociats en els propers mesos.
El pacte, que les dues parts qualifiquen de "la mare de tots els acords", arriba després de dues dècades de difícils negociacions i com a resposta a la recerca de nous socis comercials fiables, enfront de les tensions geopolítiques que obliguen a la UE a trencar amb les seves tradicionals dependències de Rússia o la Xina i a la necessitat de buscar alternatives als Estats Units i la seva guerra aranzelària.
La Unió Europea espera "doblar" les seves exportacions a l'Índia una vegada estigui en vigor el nou Tractat de Lliure Comerç que no obre totalment els mercats, però sí reduirà dràsticament els aranzels que afrontaven fins ara els exportadors europeu en sectors com el vi (d'un 150% en un rang d'entre el 20 i el 30%) que, a la pràctica, suposaven un tancament total del mercat.