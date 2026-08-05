L'Eurocambra celebrarà dijous un debat extraordinari sobre la crisi a Ceuta impulsat pel PP

H.Bilbao - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior del Parlament Europeu celebrarà aquest dijous una reunió extraordinària per abordar la crisi migratòria registrada a Ceuta, en una sessió impulsada pel PP en la qual participaran el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, i el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vivas.
La trobada, que se celebrarà per via telemàtica entre les 14.00 i les 15.30 hores i a la que també han estat convidats el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, encara que de moment no han confirmat la seva assistència, consistirà en un "intercanvi d'opinions sobre la situació", segons recull l'ordre del dia.
"La reunió extraordinària amb la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior serà una bona oportunitat per intercanviar punts de vista sobre la situació actual i les lliçons apreses dels esdeveniments de Ceuta", ha assenyalat Brunner en un missatge publicat a les seves xarxes socials.
També el president d'aquesta comissió parlamentària, l'eurodiputat popular, Javier Zarzalejos, ha defensat la celebració d'aquesta trobada i ha subratllat que "l'èxit de la política migratòria europea depèn que cada baula de la cadena sigui forta", advocant per "assegurar" la "defensa de les fronteres" i "garantir tornades efectives".
La sessió tindrà lloc l'endemà passat de la reunió extraordinària de ministres d'Interior de la UE convocada per analitzar l'ocorregut a Ceuta i de la iniciativa de la delegació espanyola del PP per reclamar formalment a l'Eurocambra un debat específic sobre aquesta crisi durant el ple de setembre a Estrasburg.
En una carta remesa als eurodiputats, els populars van denunciar que la gestió del Govern de Pedro Sánchez posa "en perill la sobirania nacional i europea" i van defensar que l'ocorregut en l'enclavament espanyol "transcendeix una crisi migratòria", ja que, al seu judici, també afecta la protecció de la frontera exterior de la Unió i a la credibilitat de l'espai Schengen.