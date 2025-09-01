L'avió de Von der Leyen, afectat per una presumpta interferència russa en el GPS

BRUSSEL·LES 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'avió en què viatjava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha estat objectiu d'una suposada interferència russa que ha desactivat els serveis de navegació GPS quan anava aterrar en un aeroport búlgar.
Segons ha avançat el 'Financial Times' i ha pogut confirmar Europa Press, les autoritats búlgares han informat a Brussel·les que sospiten que aquesta interferència és de Rússia.
"Podem confirmar que es va produir una interferència en el GPS, però l'avió va aterrar sense incidents", ha dit la portaveu comunitària Arianna Podesta, que ha recalcat que "aquest incident subratlla la urgència de l'actual viatge de la presidenta" als Estats membres que limiten amb Rússia i Bielorússia.
"Som molt conscients que les amenaces i la intimidació són un component habitual de les accions hostils de Rússia. Això reforçarà encara més el nostre compromís infrangible d'augmentar les nostres capacitats de defensa i el nostre suport a Ucraïna", ha afegit.