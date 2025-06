La UE invertirà mil milions d'euros en 50 projectes per cuidar els oceans per tot el món

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avançat que la Unió Europea (UE) invertirà mil milions d'euros en 50 projectes a tot el món per donar suport a la conservació dels oceans, la ciència i la pesca sostenible.

"Volem construir una aliança global forta per a l'oceà, perquè la lluita per promoure i protegir el nostre oceà és un desafiament global", ha assenyalat durant la seva intervenció en el debat general plenari de la Conferència de les Nacions Unides sobre els Oceans, a Niça (França).

Entre altres coses, la UE ajudarà a promoure la pesca sostenible a Tanzània, a regenerar els manglars i les seves cadenes de subministrament naturals a Guyana i a protegir els corals i les prades marines que sustenten el 20% de les poblacions de peixos mundials. Així mateix, dedicarà un terç d'aquests mil milions d'euros a projectes científics i d'investigació.

La coneguda com a Cimera dels Oceans ha començat aquest dilluns a la ciutat francesa niçarda. Segons el president francès, Emmanuel Macron, la trobada reuneix més de 120 països, més de 50 caps d'estat i de govern i més de 30 dirigents d'organitzacions internacionals. En total, 100.000 persones participaran en l'esdeveniment.

FINANÇAMENT CLIMÀTIC I MINERIA SUBMARINA, A DEBAT A NIÇA

Un dels assumptes principals de les discussions dels pròxims dies serà el finançament, tal com ha assenyalat la presidenta de la Comissió Europea, però també el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), António Guterres. En el seu discurs, Guterres ha recordat que l'objectiu de desenvolupament sostenible que busca conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins "continua sent un dels ODS amb menys finançament".

"Això ha de canviar mitjançant un finançament públic superior, més suport dels bancs de desenvolupament i models audaços per mobilitzar capital privat. Insto tots els països al fet que presentin compromisos audaços", ha destacat.

Així, ha recordat que els petits estats insulars en desenvolupament necessiten suport per desenvolupar resiliència i prosperar en l'economia blava. Al seu torn, també ha instat a enfortir la seguretat marítima com a "pilar del desenvolupament sostenible" i a integrar les prioritats oceàniques en les polítiques climàtiques, els sistemes alimentaris i les finances sostenibles.

Al marge d'això, també ha tocat una altra qüestió que serà objecte de discussió: la mineria submarina, que Espanya advoca per paralitzar. En aquest aspecte, Guterres ha incidit que "les profunditats marines no es poden convertir en el salvatge Oest". Al seu torn, ha recalcat que defensa la tasca de l'Autoritat Internacional dels Fons Marins (ISA, per les seves sigles en anglès), l'organisme regulador de l'ONU per protegir les profunditats marines com a patrimoni comú de la humanitat.

A finals d'abril, el president dels Estats Units (EUA) va signar una ordre executiva que busca impulsar la mineria submarina i que, segons Greenpeace, "aparentment eludeix" a l'ISA.