La UE insta la Xina a limitar l'enviament de béns d'ús civil i militar a Rússia

BRUSSEL·LES, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat aquest dilluns al costat del president francès, Emmanuel Macron, que la Xina ajudi a posar fi a la guerra d'Ucraïna i aturar les amenaces nuclears de Rússia, i ha demanat a més que limiti l'enviament de béns de doble ús, civil i militar, que acaben sent utilitzats en la guerra.

En una reunió trilateral a París, amb el líder xinès, Xi Jinping, la presidenta comunitària i el dirigent francès han recalcat la necessitat de no subministrar armes letals a Rússia, després d'incidir que Pequín controli el subministrament de béns d'ús civil i militar, com drons, a Moscou, en vista del risc que aquest material acabi sent utilitzat en l'agressió contra Ucraïna.

"Cal redoblar els esforços per limitar l'enviament a Rússia de productes de doble ús que puguin arribar al camp de batalla", ha apuntat Von der Leyen en concloure la cita trilateral, després d'assegurar que això amenaça amb influir en les relacions entre la UE i la Xina.

ATURAR LA RETÒRICA NUCLEAR

En tot cas, els dirigents europeus han provat d'atreure el líder xinès a les posicions comunitàries respecte a Ucraïna, després d'assegurar que tant a la UE com a la Xina els interessa assolir la pau i la seguretat a Europa.

"Comptem amb que la Xina utilitzi tota la seva influència sobre Rússia per posar fi a la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna", ha assegurat, en una altra crida de Brussel·les perquè Pequín pressioni Moscou per resoldre el conflicte que va començar el febrer del 2022.

La líder de l'executiu europeu ha volgut destacar el "paper important" de Xi a l'hora de reduir les "irresponsables amenaces nuclears de Rússia" i ha confiat que ara el president xinès continuarà enviant aquest missatge a Moscou, en el context de les noves amenaces després d'anunciar unes maniobres amb armes nuclears al sud del país.

El president de la Xina va començar diumenge a França la seva primera visita a Europa en cinc anys, un viatge en el qual compartirà impressions sobre el desenvolupament econòmic i el rol global del seu país amb dirigents de dos models polítics, un entroncat fermament en la Unió Europea, representat per França, i un altre més pròxim a l'entorn rus i xinès com ho són Hongria i Sèrbia.