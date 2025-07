La UE i els EUA arriben a un acord comercial per resoldre el seu conflicte aranzelari

BRUSSEL·LES 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, han arribat aquest diumenge a un acord per resoldre la seva disputa comercial sobre l'augment d'aranzels, informen fonts comunitàries.

L'acord pactat a Turnberry (Escòcia) salva l'amenaça del mandatari nord-americà que va donar a Brussel·les fins a l'1 d'agost o en cas contrari imposaria un 30% d'aranzels generalitzats sobre les produccions europees a partir d'aleshores.

Des de l'abril, els Estats Units imposen a les exportacions europees un aranzel mínim del 10%, que en un primer moment va anunciar del 20%, però el va reduir a la meitat com un gest de "treva" per negociar un acord amb la UE. De moment no se saben les xifres concretes de l'acord.

En la seva trobada prèvia a la reunió, el president nord-americà ja va anticipar que no contemplava, fins i tot en el cas d'aconseguir un acord, que els aranzels comercials de la Unió Europea anessin a ser seran inferiors al 15%, cosa amb el que ja comptaven les autoritats de Brussel·les.

Així mateix, el president nord-americà havia avançat que els productes farmacèutics no serien part d'un marc comercial perquè "hem de fabricar-los als Estats Units".