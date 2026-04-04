Espanya, Alemanya, Itàlia i Portugal demanen a la Comissió Europea un impost a energètiques per la guerra a Iran

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, juntament amb els seus homòlegs d'Alemanya, Itàlia, Àustria i Portugal han enviat una carta a la Comissió Europea sol·licitant la creació d'un nou impost sobre els beneficis de les empreses energètiques després del conflicte a Pròxim Orient.
"Els ministres Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti i jo preguntem a la Comissió Europea explorar un instrument de solidaritat temporal perquè les empreses energètiques contribueixin amb els beneficis extraordinaris obtinguts durant la guerra i alleugin la càrrega sobre els consumidors i contribuents", ha publicat el ministre Cuerpo a través de la seva xarxa social 'X' aquest dissabte.
Els responsables d'Economia d'aquests cinc països busquen mitigar l'impacte econòmic de l'encariment dels preus del petroli. A més, insisteixen que el seu objectiu és que el cost de la crisi energètica recaigui exclusivament en "els consumidors i frenar la inflació, sense sobrecarregar els pressupostos públics".
"En la reunió de l'Eurogrup del 27 de març de 2026, vam defensar i recolzem mesures per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Un instrument similar ja es va introduir en 2022 mitjançant una contribució solidària temporal establerta pel Reglament (UE) 2022/1854, de 6 d'octubre de 2022, relatiu a una intervenció d'emergència per abordar els alts preus de l'energia", exposa la carta signada pels mandataris d'Economia d'Alemanya, Itàlia, Àustria, Portugal i Espanya, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti, Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento i Carlos Cuerpo.
Davant de l'actual context de volatilitat del mercat i les restriccions fiscals, els cinc ministres manifesten que la Comissió Europea "hauria de desenvolupar amb rapidesa un instrument de contribució similar a escala de la UE, amb una sòlida base jurídica (i sense perjudici de tots els altres esforços i mesures adoptats pels Estats membres per abordar els alts preus de l'energia)".
En el text, al que ha tingut accés Europa Press, els ministres subratllen la necessitat d'enviar un missatge d'unitat política enfront de les conseqüències de la guerra. De fet, assenyalen que una solució europea d'aquest tipus serviria de senyal per als ciutadans de "els nostres Estats membres i per a l'economia en general, demostrant unitat i capacitat d'actuació" dins de la Unió Europea.
Finalment, en la carta indiquen que des de la Comissió Europea abordaran aquesta mesura amb la major celeritat possible.