Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Interior de la UE es reuniran dimarts per videoconferència sobre la crisi migratòria a Ceuta, després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els líders dels altres 22 Estats membres demanessin una reunió urgent per coordinar una resposta.
"Com a Presidència del Consell, Irlanda convocarà el dimarts una reunió del Consell de Justícia i Afers d'Interior, presidida per Jim O'Callaghan, per debatre l'evolució de la situació a Ceuta", ha anunciat el primer ministre irlandès, Micheál Martin, a les xarxes socials, en què ha assegurat que continua "en estret contacte amb tots els Estats membre i les institucions".
La confirmació arriba hores després que Sánchez hagi sol·licitat a les institucions europees una reunió extraordinària per a una "resposta comuna", una iniciativa que també han formulat aquest dissabte els líders de 22 països de la UE mitjançant una carta a la Presidència irlandesa del Consell, al president del Consell Europeu, António Costa, i a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.
En la seva missiva, Sánchez expressa la seva "seriosa preocupació" per la reacció d'alguns governs europeus després de l'emergència migratòria a Ceuta, després que diversos d'ells, com Itàlia, Suècia o Dinamarca, arribessin a reclamar la suspensió temporal d'Espanya de l'espai Schengen o plantegessin mesures com el restabliment de controls fronterers.
Una resposta que el cap de l'Executiu ha qualificat de "asimètrica", en entendre que està basada en "prejudicis, notícies falses, ignorància o interessos polítics", i que, a més, considera contrària al Dret europeu i als principis de solidaritat comunitària.
Els altres 22 líders, per contra, responsabilitzen en el seu text a les polítiques migratòries del Govern espanyol d'haver afavorit la crisi, en sostenir que la recent sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent i la regularització extraordinària d'un "nombre molt elevat" de migrants han pogut incentivar noves arribades.
En la carta, reclamen una resposta europea més contundent per "dissuadir eficaçment i combatre sense descans la migració il·legal", reforçar les fronteres exteriors i abordar "totes les polítiques que puguin servir com a factors d'atracció", a més de recolzar Espanya per "restablir el control efectiu" dels límits fronterers.