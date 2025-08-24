La UE i els líders mundials feliciten una Ucraïna "lliure i democràtica" en el Dia de la Independència

Els EUA i la Xina, i fins i tot Bielorússia, celebren la seva "amistat" amb Kíiv en el 34è aniversari de la seva sortida de l'URSS
MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i nombrosos líders europeus, així com el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, han felicitat aquest diumenge Ucraïna pel seu 34è aniversari de la independència de la Unió Soviètica amb missatges de suport pràcticament majoritaris en la guerra contra Rússia i la "defensa de la democràcia".
"Una Ucraïna lliure, democràtica i independent. És per això que estàs lluitant. En això consisteixen els nostres esforços", ha aplaudit Von der Leyen en un missatge publicat a les xarxes socials. "Estarem amb vosaltres tot el temps que calgui. Perquè una Ucraïna lliure és una Europa lliure", ha afegit.
El president del Consell Europeu, António Costa, ha aplaudit "la valentia i esperança de pau" que representa Ucraïna i que "inspiren a tothom", abans de reblar que "el nostre futur està unit a la Unió Europea".
Com a nota particular, la felicitació britànica ha arribat de la mà del rei Carles III d'Anglaterra. "Sento una profunda admiració pel coratge i l'esperit infrangibles del poble ucraïnès. Mantinc l'esperança que els nostres països puguin continuar col·laborant estretament per aconseguir una pau justa i duradora a Ucraïna".
El canceller alemany, Friedrich Merz, va commemorar diumenge el Dia de la Independència d'Ucraïna, subratllant el continu suport de Berlín a Kíiv en la defensa contra l'agressió russa. "Amb motiu de la celebració del Dia de la Independència, ens mantenim ferms al seu costat, avui i en el futur", ha publicat Merz a X en alemany, anglès i ucraïnès. "Lluiten pel nostre ordre liberal a Europa i per una pau justa", ha afegit.
El primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, també ha felicitat el poble ucraïnès: "Ucraïna lluita, no només per la seva llibertat i seguretat, sinó també per les nostres", ha manifestat.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acompanyat les seves felicitacions amb el desig que acabi la "matança sense sentit" que representa la guerra contra Rússia. "El poble ucraïnès té un esperit infrangible, i la valentia del seu país inspira a molts. En commemorar aquest important dia, que sapigueu que els Estats Units respecta la seva lluita, honra els seus sacrificis i creu en el seu futur com a nació independent", ha fet saber Trump.
Totes aquestes paraules càlides acompanyen les commemoracions de la històrica sessió parlamentària especial del 24 d'agost del 1991, quan Ucraïna va declarar la seva independència d'una Unió Soviètica en aquest moment sota un intent, finalment fallit, de cop d'estat.
Ucraïna commemora la seva independència enmig d'unes difícils negociacions de pau afavorides per Trump, que ha arribat a reunir-se la setmana passada amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, en una cimera a l'estat nord-americà d'Alaska sense avenços concrets.
"La Xina i Ucraïna", ha celebrat per la seva banda el president de la Xina, Xi Jinping, "gaudeixen d'una amistat tradicional".
"Durant els últims 33 anys des de l'establiment de relacions diplomàtiques, les relacions entre la Xina i Ucraïna s'han desenvolupat de manera constant, i la cooperació en diversos àmbits ha obtingut resultats notables. Estic disposat a col·laborar amb vosaltres per guiar les nostres relacions bilaterals cap a un desenvolupament estable i a llarg termini i generar més beneficis per als pobles de tots dos països", ha manifestat.
Una de les felicitacions més sorprenents ha arribat de la mà d'un dels més grans aliats de Vladímir Putin, el president de Bielorússia, Alexander Lukashenko. "Per molt que les forces externes tirin en direccions oposades, Bielorússia continua estant oberta als ucraïnesos. Estem disposats a cooperar de manera mútua i beneficiosa i a mantenir un diàleg constructiu amb els nostres veïns del sud", ha manifestat.
"Des de temps immemorials, la destinació dels pobles bielorús i ucraïnès ha estat conviure en pau i harmonia. L'estreta coexistència ha establert entre els nostres pobles llaços indissolubles, consolidats per una destinació històrica comuna, valors cristians compartits i una amistat sincera", cita la felicitació.