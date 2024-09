La UE, els EUA i diversos països demanen una treva "immediata" de 21 dies entre Israel i Hezbollah

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea, els Estats Units i diversos països han demanat aquest dimecres una treva "immediata" de 21 dies entre Israel i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah de cara a "un acord diplomàtic" per "posar fi a aquesta crisi" la situació de la qual "és intolerable i presenta un risc inacceptable d'una escalada regional més àmplia".

"Això no beneficia a ningú, ni al poble d'Israel ni al poble del Líban. És hora de concloure un acord diplomàtic que permeti als civils d'ambdós costats de la frontera tornar a les seves llars en condicions de seguretat. No obstant això, la diplomàcia no pot tenir èxit enmig d'una escalada d'aquest conflicte", resa un comunicat conjunt signat també per Austràlia, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs i Qatar.

Aquests països, els dirigents dels quals es troben a Nova York per participar en el 79 període de sessions de l'Assemblea General de l'ONU, han fet una crida a totes les parts, inclosos els Governs d'Israel i el Líban, perquè recolzin "immediatament" l'alto-el-foc temporal. "Estem disposats a recolzar plenament tots els esforços diplomàtics per concloure un acord, aprofitant els esforços dels últims mesos", ha indicat.

Hores abans de la publicació d'aquest comunicat, el ministre d'Exteriors de França, Jean-Noel Barrot, havia demanat aquesta treva davant del Consell de Seguretat de l'ONU de cara a negociar una "desescalada" per evitar unes "incalculables" conseqüències en cas que es produeixi "un conflicte generalitzat" que "enfonsi" a la regió.

"Aprofitem la presència de molts líders a Nova York aquesta setmana per imposar una solució diplomàtica i revertir el cicle de violència. La guerra no és inevitable. Una solució diplomàtica és possible. En els darrers dies, hem treballat amb els nostres socis nord-americans en una plataforma d'alto-el-foc temporal de 21 dies per permetre les negociacions", ha declarat.