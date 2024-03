Els 27 adopten 5.000 milions per subministrar armes a Ucraïna que permetrà compres fora de la UE

Zelenski agraeix a Brussel·les els fons per reforçar la defensa ucraïnesa



BRUSSEL·LES, 18 març (EUROPA PRESS) -

Els Estats membres de la Unió Europea ha adoptat aquest dilluns el fons de 5.000 milions d'euros per subministrar armes a Ucraïna a més de flexibilitzar el Mecanisme Europeu per a la Pau per permetre compres conjuntes de munició fora de la Unió Europea en el curt termini.

Els ministres d'Exteriors dels 27 han donat el vist-i-plau a una injecció de 5.000 milions a l'instrument amb el qual la UE sufraga part de l'assistència militar que els seus Estats membres lliuren a Ucraïna per fer front a la invasió russa. Amb aquesta decisió, el bloc europeu augmenta el sostre d'aquest fons, dotat inicialment de 5.000 milions l'any 2021, perquè compti amb fins a 17.000 milions.

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha valorat que amb aquest pas la UE "compleix els seus compromisos" amb Ucraïna i els fons addicionals a aquest instrument "converteixen les paraules en fets". "Continuarem recolzant a Ucraïna perquè es defensi de la guerra d'agressió de Rússia amb el que faci falta i durant el temps que faci falta", ha recalcat.

La UE reforma el mecanisme per promoure les adquisicions conjuntes a nivell de l'Agència Europea de la Defensa d'armament fabricat a Europa al mateix temps que "es permet la flexibilitat en les cadenes de subministrament, que poden incloure operadors establerts o amb instal·lacions de producció fora de la UE o Noruega".

L'objectiu és permetre la compra fora de la indústria europea de Defensa per enviar-la en el curt termini a Ucraïna, mentre que una part de la dotació del fons es reservarà per a adquisicions conjuntes a la indústria europea.

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha agraït en el seu discurs vespertí diari l'aprovació d'aquests fons. "Vull agrair als líders de la Unió Europea i a tots els Estats membre per la creació d'un nou fons per ajudar a Ucraïna dins del Mecanisme Europeu per a la Pau", ha apuntat.

"La quantitat de 5.000 milions d'euros s'utilitzarà per recolzar la nostra defensa aquest any. També esperem que aquest fons s'integri en un acord general de seguretat entre Ucraïna i la Unió Europea", ha afegit.

NEGOCIACIÓ

El principal obstacle per flexibilitzar el mecanisme era la posició de França, qui junt amb Grècia i Xipre, defensaven que els fons europeus s'usessin per adquirir material exclusivament provinent de la indústria europea.

Ara es permetin les compres fora de la UE en el curt termini per atendre les necessitats de Kíiv, mentre es fixa que el sector de la Defensa europeu es prioritzi en el llarg termini, encara que hi ha un període de transició que no estableix una data concreta.

L'acord tampoc preveu una clàusula sobre a quins tercers països es podran comprar armes, alguna cosa que preocupava a Grècia i Xipre per que els fons europeus vagin a parar a compres d'armament de Turquia.

Davant de la petició d'Alemanya perquè es considerin l'ajuda bilateral que cada Estat membre envia a Ucraïna, la UE crea un mecanisme per fixar un import de contribució per a cada Estat membre pel que cada soci europeu pot contribuir integrant reemborsaments ja acordats.