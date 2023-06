UE.- Els 27 acorden un mecanisme de repartiment de migrants que desbloqueja la reforma de l'asil a la UE

BRUSSEL·LES, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Interior de la UE han acordat aquest dijous un mecanisme per al repartiment de l'acolliment dels migrants arribats de manera irregular als països d'entrada a la UE amb més pressió dels fluxos migratoris, un dels pilars de l'equilibri entre "responsabilitat i solidaritat" que buscaven els governs per desbloquejar la reforma de la política d'asil comú.

Però aquest acord no és el final del camí de la reforma, ja que fixa les línies vermelles dels Vint-i-set, que han de negociar ara la versió definitiva dels reglaments per al control i el processament de l'asil amb el Parlament Europeu.

"Moltes gràcies per aquest ampli suport", ha dit la ministra sueca d'Interior i que ocupa la presidència de torn de la UE, Maria Malmer, després de constatar que es donava la majoria qualificada necessària per donar 'llum verda' als textos sobre la taula, després d'una jornada de negociacions entre ministres.

"Som molt més forts quan treballem units", ha celebrat la comissària d'Interior i promotora de la reforma, la socialista sueca Ylva Johansson.

L'acord ha estat possible després que Itàlia aixequés les seves reserves quant a les condicions per deportar migrants sense dret a l'asil que arriben a la UE. Finalment, només Hongria i Polònia han votat en contra de l'acord, encara que les delegacions de Bulgària, Malta, Eslovàquia i Lituània s'han abstingut perquè tampoc estan satisfets amb el text.

Els ministres han fixat els criteris i llindars que volen que s'apliquin a l'hora d'activar un mecanisme de "solidaritat flexible" que obligarà als altres països a reaccionar quan un dels socis es vegi desbordat amb l'arribada de migrants, ja sigui resituant el seu territori a part de les persones arribades o pagant una compensació taxada per cada reubicació que rebutgi.

La solució final és el resultat de mesos de negociació a nivell tècnic conduïts per la presidència de torn que ocupa Suècia aquest semestre i que pretén garantir un "equilibri" entre la solidaritat que reclamen els països del sud, com Espanya i Itàlia, i les línies vermelles dels socis de l'est i del nord, que apel·len a la "responsabilitat" dels primers per contenir els moviments secundaris.

La fórmula acordada estableix una reubicació d'un mínim de 30.000 migrants cada any i una contribució financera d'almenys 600 milions d'euros anuals a la reserva de solidaritat d'aquells governs que no acceptin donar asil a la part que els correspongui: a la pràctica suposa que hauran de pagar una compensació de 20.000 euros per cada trasllat rebutjat.

La proposta preveu també com a alternativa una aportació en material útil per a la gestió i control dels fluxos a l'altura del valor de la compensació benvolguda.

Serà la Comissió Europea l'encarregada de fer una avaluació anual sobre la situació en cada Estat membre i determinar quins es troben "sota pressió" per no tenir capacitat per gestionar un bec sobtat de demandants d'asil o arribades irregulars.

Sobre la base d'aquesta avaluació, Brussel·les designarà quins països poden demanar activar la "reserva solidària" i acudir-hi per demanar un suport "raonable i proporcionat.