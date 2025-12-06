UE.- Elon Musk defensa una "abolició" de la Unió Europea

Patrick Pleul/dpa Pool/dpa - Arxiu
Després de la multa a X diu que la burocràcia de la UE està "asfixiant lentament Europa"
MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -
El magnat Elon Musk ha defensat aquest dissabte una "abolició" de la UE i ha afirmat que el seu sistema burocràtic està "asfixiant lentament a Europa fins a la mort", després que la CE anunciés una multa de 120 milions d'euros a la seva xarxa social X pel "disseny enganyós" de la seva marca blava de verificació de comptes.
En missatges individuals publicats les últimes hores, ha considerat la multa com un atac de Brussel·les contra la llibertat d'expressió i un mal exemple de sobirania supranacional contra els interessos dels seus Estats membr.
"La millor forma de descobrir qui són els dolents consisteix a veure qui vol restringir la llibertat d'expressió", ha dit després de la multa a la seva plataforma per la marca blava, que és percebuda com un segell d'autenticitat pels usuaris tot i que el seu accés és discrecional, la qual cosa viola les obligacions de la Llei europea de Serveis Digitals (DSA).
La sanció anunciada per Brussel·les respon també a altres irregularitats castigades per la DSA, com la manca de transparència en el seu repositori d'anuncis i l'incompliment de la seva obligació de permetre accés a dades per part dels investigadors.
La Comissió Europea "adora al déu de la burocràcia i està asfixiant al poble d'Europa", diu Musk en els missatges. "La burocràcia de la Unió Europea", afegeix, "està asfixiant lentament a Europa fins a la mort".
Per això creu que "la UE hauria de ser abolida i la sobirania hauria de ser retornada als països individuals, perquè els governs puguin representar millor als seus pobles", en un missatge que ha acabat fixant a la capçalera del seu compte i, per tant, serà el primer que llegiran els seus gairebé 230 milions de seguidors.
VIKTOR ORBAN
Aquesta sèrie de missatges ha estat ben rebuda per euroescèptics com el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, que va aprofitar per definir la multa de la Comissió Europea com un atac a la llibertat d'expressió.
"L'atac de la comissió a X ho diu tot. Quan els senyors suprems de Brussel·les no poden guanyar el debat, tiren de les multes. Europa necessita de la lliure expressió, no de buròcrates als qui no ha triat ningú i decideixen el que podem llegir o dir", ha dit en un missatge publicat a X i que rebla amb un aplaudiment al magnat. "Em trec el barret davant d'Elon Musk".