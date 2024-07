La UE dona suport al dictamen de la CIJ sobre l'ocupació israeliana i reitera el seu "compromís infrangible"

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha donat suport aquest dissabte al dictamen de la Cort Internacional de Justícia (CIJ) en el qual aquest tribunal va declarar "il·legal" la política d'assentaments d'Israel als territoris palestins ocupats, i n'exigia, a més, el cessament "immediat".

"Aquestes conclusions són en gran mesura coherents amb les posicions de la UE, que al seu torn estan plenament alineades amb les resolucions de l'ONU relatives a l'estatut dels Territoris Palestins Ocupats", ha assenyalat l'alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, al mateix temps que ha assegurat que el dictamen s'analitzarà "més detingudament".

En un comunicat, Brussel·les ha reiterat el seu "compromís infrangible" amb "totes" les resolucions de la CIJ com un "deure moral" en un moment en què s'estan produint "creixents violacions del Dret internacional".

En línia amb el que es disposa aquest divendres per la CIJ, la UE ha recordat que l'Estat jueu "té l'obligació de cessar immediatament totes les noves activitats d'assentament i d'evacuar tots els colons del Territori Palestí Ocupat".

A més, l'organisme supranacional ha apuntat a la resta d'Estats, que "tenen l'obligació de no reconèixer com a legal" la política d'assentaments, la qual cosa implica que no han de "prestar ajuda o assistència" per mantenir aquesta "presència il·legal".

Aquesta declaració s'ha produït després que aquest divendres la CIJ va estimar que la política d'assentaments d'Israel als territoris palestins ocupats és contrària a la Quarta Convenció de Ginebra sobre el desplaçament forçat de persones i que, en particular referent a l'explotació dels recursos naturals d'aquests territoris i la imposició de lleis nacionals israelianes sobre aquests, és constitutiva d'un esforç d'annexió i contraria al Dret Internacional.

Aquest dictamen és el resultat d'una sèrie de vistes que al febrer va obrir la CIJ entorn de la petició presentada el desembre del 2022 per l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè comuniqués una opinió formal sobre els assentaments israelians a la Cisjordània ocupada.

Després de la publicació, la CIJ deixa en mans de l'Assemblea General de les Nacions Unides i el Consell de Seguretat els passos a seguir i considerar "quines mesures addicionals es requereixen per posar fi a la presència il·legal d'Israel, tenint en compte l'opinió" d'aquest divendres.