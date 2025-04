La UE dona llum verda a la primera represàlia contra Trump: un 25% sobre 21.000 milions de compres als EUA

BRUSSEL·LES 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Els vint-i-set han donat aquest dimecres llum verda a la primera tanda d'aranzels que ha dissenyat Brussel·les per respondre a la guerra aranzelària llançada pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump; un pas formal que permetrà a la UE adoptar a partir de dilluns recàrrecs d'un 25% sobre 21.000 milions d'euros en compres als EUA en represàlia per haver gravat un 25% l'acer i l'alumini de factura europea.

El paquet s'aplicarà en tres fases --abril, maig i desembre-- i afectarà una àmplia gamma d'articles, des de bàsics com ous o paper higiènic fins a productes d'acer i alumini o tèxtils, cosmètics i videojocs, a tall d'exemple. En queda fora, no obstant això, el bourbon americà que Brussel·les va incloure en un principi, però que finalment va excloure per evitar un aranzel del 200% sobre els vins i espirituosos europeus.

Així, la UE començarà a cobrar el 15 d'abril aranzels sobre un volum d'importacions nord-americanes de 3.900 milions d'euros, als quals sumarà el 15 de maig uns recàrrecs sobre 13.500 milions i, a partir de l'1 de desembre, sobre 3.500 milions més en comerç amb els EUA.

En tot cas, l'executiu comunitari insisteix a allargar la mà al diàleg perquè, sosté, el seu interès sempre ha estat un acord que eviti l'estira-i-arronsa aranzelari. "Aquestes contramesures es poden suspendre en qualsevol moment si els EUA accepten un resultat negociat just i equilibrat", ha afirmat la Comissió Europea en un comunicat.