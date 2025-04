La UE denuncia les "escenes colpidores" a Sumi i acusa Rússia d'intensificar els atacs contra Ucraïna

Macron veu l'atac com la prova fefaent que només Moscou vol continuar amb la guerra a Ucraïna

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La cap diplomàtica de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha condemnat l'atac d'aquest diumenge contra la ciutat ucraïnesa de Sumi, on segons ha denunciat el Govern ucraïnès almenys 31 persones han mort i 84 han resultat ferides per l'impacte de dos míssils balístics russos al centre de la ciutat, en plena commemoració del Diumenge de Rams.

"Escenes colpidores a Sumi aquest matí: els residents reunits pel Diumenge de Rams van ser tocats per míssils russos", ha manifestat l'alta representant de Política Exterior i Seguretat Comuna en un missatge publicat a X.

Per Kallas, els fets de Sumi d'aquest diumenge és "un exemple horrible de com Rússia intensifica els atacs mentre Ucraïna ha acceptat un alto el foc incondicional". "El meu condol està amb el poble ucraïnès avui", ha conclòs la diplomàtica.

El president del Consell Europeu, António Costa, s'ha declarat "indignat pel criminal atac", continuació de "la campanya de violència de Rússia, que demostra un cop més que aquesta guerra existeix i perdura només perquè Rússia així ho decideix".

El president de França, Emmanuel Macron, també coincideix que l'atac és una prova "evident" que "només Rússia vol continuar" amb la guerra i ha descrit el bombardeig com "un flagrant menyspreu per les vides humanes, el dret internacional i els esforços diplomàtics del president dels Estats Units, Donald Trump".

El primer ministre britànic, Keir Starmer, s'ha declarat "consternat" i, després d'assegurar que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski --que ha agraït d'un en un aquests missatges a X-- ha demostrat el seu compromís amb la pau, el seu homòleg rus, Vladímir Putin, "ara ha d'acceptar un alto el foc total i immediat sense condicions".

Donald Tusk, primer ministre de Polònia, també ha expressat la mateixa idea però en termes molt més taxatius: "Aquesta és la versió russa d'un alto el foc. Una massacre en Diumenge de Rams". El primer ministre suec, Ulf Kristersson, considera que el que ha passat és "impropi d'un país que busca la pau" i veu "necessari augmentar la pressió sobre Rússia i brindar un suport militar fort a Ucraïna.

Pel que fa als països bàltics, pel primer ministre d'Estònia, Kristen Michal, l'atac representa un altre esforç més de Rússia per destruir Ucraïna.

"Siguem clars. L'objectiu de Rússia és arrasar amb Ucraïna. Un altre atac brutal contra civils innocents ho demostra. La nostra ajuda a Ucraïna no es pot retardar en el moment més crucial. Si no es pressiona Rússia, no hi haurà pau", ha fet saber.

També el president de Lituània, Gitanas Nauseda, ha condemnat "un altre vil crim de guerra rus", que ha descrit com "una bufetada a tots els que busquen i desitgen la pau". "El món civilitzat ha de fer servir la força per detenir aquests bàrbars que assassinen civils i nens. Els nostres cors estan amb les famílies de les víctimes i els ferits. En aquest moment de dolor, Lituània reafirma el seu compromís infrangible de defensar Ucraïna i el president Zelenski fins que s'aconsegueixi una pau justa", ha manifestat.

La primera ministra de Letònia, Evika Silina, ha titllat directament els fets d'"atrocitat". "Els atacs deliberats contra civils i nens són absolutament inexcusables. Mantenim la nostra infrangible solidaritat amb Ucraïna fins que s'aconsegueixi una pau justa i duradora".