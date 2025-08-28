La UE denuncia l'atac rus a la seva delegació a Ucraïna

BRUSSEL·LES, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea ha denunciat que l'edifici de la Delegació de la UE a Kíiv (Ucraïna) ha sofert danys en l'atac amb drons perpetrat per l'Exèrcit rus la matinada d'aquest dijous contra diferents punts de la ciutat, encara que el seu personal es troba "fora de perill".
En total, l'atac ha deixat una dotzena de víctimes mortals i 50 ferits, segons ha confirmat les autoritats ucraïneses, que han apuntat que entre els morts hi ha tres menors, inclòs un nen de dos anys.
"Estic indignada per l'atac contra Kíev, que també ha afectat a les nostres oficines de la UE. Ha estat l'atac amb drons i míssils més mortífer contra la capital des de juliol", ha criticat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una declaració institucional als mitjans sense possibilitat de fer preguntes.
La cap de l'Executiu comunitari ha assenyalat que el personal es troba "fora de perill", cosa que ella mateixa ha pogut constatar després de parlar amb l'ambaixador adjunt: "Em tranquil·litza saber que cap dels nostres empleats ha resultat ferit".
Von der Leyen ha explicat que "dos míssils van impactar a 50 metres de la delegació en 20 segons", la qual cosa, segons ella, suposa "un ombrívol recordatori del que està en joc", perquè "demostra que el Kremlin no s'aturarà per aterrorizar a Ucraïna, matant cegament a civils, homes, dones i nens, i fins i tot atacant a la Unió Europea".
Per aquesta raó, ha insistit que la UE ha de mantenir "la màxima pressió sobre Rússia" i "endurir" el seu règim de sancions. "Aviat presentarem el nostre dinovè paquet de sancions", ha avançat, mentre es garanteix "un suport ferm i infrangible a Ucraïna" com a país "veí, soci, amic i futur Estat membre".
A més, la líder alemanya, que iniciarà aquest divendres un viatge pels set Estats membre que limiten amb Rússia i Bielorússia, ha tornat a emplaçar Moscou a posar fi "immediatament als seus atacs indiscriminats contra infraestructures civils" i a "sumar-se a les negociacions per aconseguir una pau justa i duradora".
També el president del Consell Europeu, António Costa, s'ha mostrat "horroritzat per una altra nit de letals atacs amb míssils russos a Ucraïna".
"Els meus pensaments estan amb les víctimes ucraïneses i també amb el personal de la Delegació de la UE a Ucraïna, l'edifici de la qual va ser danyat en aquest atac deliberat rus", ha afegit, en un missatge publicat a 'X' en el qual ha advertit, a més, que "la UE no es deixarà intimidar" perquè "l'agressió russa no fa més que reforçar la determinació de recolzar a Ucraïna i al seu poble".
En la mateixa línia, l'Alta Representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentat que "mentre el món busca un camí cap a la pau, Rússia respon amb míssils".
"L'atac nocturn a Kíev mostra una decisió deliberada d'intensificar la tensió i burlar-se dels esforços de pau. Rússia ha de detenir les matances i negociar", ha reblat.
A les denúncies s'ha sumat també la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, qui ha destacat que "el personal de la Delegació és la veu de la UE sobre el terreny a Ucraïna" i ha lamentat que les seves oficines hagin estat " blanc d'un altre atac indiscriminat de Rússia durant aquesta agressió sense sentit".