La UE demana "moderació" i respecte al dret internacional després dels atacs d'EUA a Veneçuela

BRUSSEL·LES 3 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha fet una crida a "la moderació" i ha demanat que es respectin els principis del dret internacional i la carta de Nacions Unides després dels atacs aeris perpetrats per Estats Units a Caracas, la capital de Veneçuela.
En un missatge a la xarxa social X, la cap de la diplomàcia europea ha recordat que la Unió Europea ha declarat reiteradament que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, "manca de legitimitat", alhora que ha reclamat una "transició pacífica" a un govern democràtic.
"En qualsevol circumstància, han de respectarse els principis del dret internacional i la Carta de les Nacions Unides. Fem una crida a la moderació", ha prosseguit en el seu missatge Kallas, que ha indicat que la màxima prioritat de Brussel·les és "la seguretat" dels ciutadans de la Unió.
En aquest sentit, Kallas ha detallat que segueix "d'aprop" la situació a Veneçuela i que ha contactat amb el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, així com amb l'ambaixadora de la Unió Europea a Caracas.