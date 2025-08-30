La UE demana als EUA que reconsiderin el seu veto al viatge del president palestí a la seu de l'ONU

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea ha demanat als EUA que reconsiderin la seva decisió de revocar els visats d'entrada al president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, i a 80 responsables palestins a la seu de Nacions Unides a Nova York per acudir a la propera assemblea general.
"A la llum dels acords de seu existents entre les Nacions Unides i el seu estat amfitrió, instem al fet que es reconsideri aquesta decisió", ha fet saber l'alta representant i cap diplomàtica de la UE, Kaja Kallas, en un comunicat.
El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, va anunciar que revocarà els visats d'entrada als responsables de l'Autoritat Palestina, liderada per Abbas, i l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OLP), matisant que declararà una exempció per als integrants de la missió permanent de Palestina davant de l'ONU.
La revocació, tal com ha esgrimit, ha vingut donada per l'"incompliment dels seus compromisos" i per "soscavar les perspectives de pau" dins del conflicte obert a la Franja de Gaza entre Israel i les milícies palestines. Per a això, insisteix que han de "repudiar sistemàticament el terrorisme".
El propi president Abbas ha demanat a l'Administració de Donald Trump que reconsideri la seva decisió d'impedir-li acudir a l'Assemblea General de l'ONU.
"La Presidència (palestina) ha instat al Govern nord-americà a reconsiderar i revocar la seva decisió de denegar els visats d'entrada a Nova York a la delegació palestina que planeja assistir a les reunions de l'Assemblea General de l'ONU", resa un comunicat de l'oficina d'Abbas, que ha expressat el seu "profund pesar i consternació" per l'anunci de Washington.
Així, ha assegurat que "aquesta decisió contravé" tant el Dret Internacional com l'acord subscrit entre l'organització internacional i els Estats Units (signat al 1947), que obliga a aquest últim a emetre visats als representants i empleats dels Estats membres, i d'aquells associats a les activitats de l'ONU. "Especialment des que l'Estat palestí és un membre observador", ha agregat.