La UE crida a la negociació immediata després de l'atac dels EUA a les instal·lacions nuclears de l'Iran

La cap diplomàtica de la Unió Europea convoca una reunió amb els ministres d'Exteriors per a aquest dilluns

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha advocat per la diplomàcia en les primeres reaccions dels alts càrrecs als atacs dels Estats Units sobre les instal·lacions nuclears de l'Iran, que han portat l'alta representant de Política Exterior, Kaja Kallas, a convocar d'urgència aquest dilluns els ministres d'Exteriors dels Vint-i-set.

"Insto totes les parts a fer un pas enrere, tornar a la taula de negociacions, i abstendres d'agreujar encara més la situació", ha manifestat Kallas a través d'un missatge a X.

Kallas ha assenyalat que "no es pot permetre que l'Iran desenvolupi una arma nuclear perquè representaria una amenaça per a la seguretat internacional", ha fet saber en el seu missatge, que rebla amb la convocatòria de les converses dels ministres d'Exteriors per a demà amb la idea de "discutir la situació".

També la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advocat per "l'estabilitat" i pel "respecte del dret internacional", entenent ara que "la taula de negociació és l'únic lloc per posar fi a aquesta crisi".

Von der Leyen, que no ha valorat els bombardejos nord-americans, ha instat l'Iran a buscar "una solució diplomàtica creïble", sota la premissa que l'Iran "mai" ha de poder fabricar armes atòmiques.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, António Costa, s'ha mostrat "profundament alarmat per les notícies que arriben del Pròxim Orient", en un missatge en què sí que ha instat "totes les parts" a actuar amb "contenció" i garantir que es respecta el dret internacional i la "seguretat nuclear".

"La diplomàcia continua sent l'única manera que hi hagi pau i seguretat al Pròxim Orient. Un cop més, massa civils seran víctimes d'una escalada encara més gran", ha lamentat.

Israel va començar a atacar l'Iran fa nou dies en un moment en què la república islàmica i els Estats Units estaven celebrant converses indirectes sobre el programa nuclear iranià. Sobre l'Iran pesa la sospita que estava preparant una arma nuclear, acusació desmentida en innombrables ocasions per les autoritats iranianes.

L'agència nuclear de l'ONU, l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), si bé ha lamentat que Teheran no comparteix tota la informació, no ha trobat proves sòlides d'un programa nuclear de caràcter ofensiu.