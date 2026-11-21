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BRUSSEL·LES 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, ha presentat aquest dissabte una nova proposta per al pressupost comunitari del 2028-2034 que preveu una reducció d'uns 180.000 milions d'euros respecte al projecte inicial de la Comissió Europea, cosa que suposa una retallada del 10,2% i situa el volum total dels comptes en 1,58 bilions d'euros, davant dels 1,76 bilions plantejats inicialment per Brussel·les, a preus constants del 2025.
El nou document de negociació, que aprofundeix en l'ajust del 8% proposat a l'octubre per la presidència irlandesa del Consell, rebaixa especialment les partides destinades a competitivitat, seguretat i defensa, la dotació de les quals passa de 522.205 a 437.683 milions d'euros, així com l'acció exterior, que cau de 190.000 a 150.138 milions. En canvi, manté pràcticament sense canvis les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC), amb 261.012 milions, i preserva bona part dels fons de cohesió, en un intent d'acostar posicions entre els 27.
Pel que fa al finançament, un altre dels principals esculls de la negociació, el socialista portuguès ha reforçat la seva aposta pels nous recursos propis, que ja va demanar explorar després de la manca d'avenços a la cimera de l'octubre, amb un paquet d'ingressos vinculats a les grans empreses digitals, el tabac, els residus electrònics i les emissions de carboni que, juntament amb els recursos existents, permetria recaptar uns 60.000 milions d'euros anuals i limitar l'augment de les aportacions nacionals.
La proposta arriba cinc dies abans de la cimera extraordinària del 26 i 27 de novembre, en la qual els líders europeus miraran d'acostar posicions entre països com Alemanya, Països Baixos i Suècia, partidaris de més retallades, i d'altres com Espanya i França, que reclamen un pressupost més ambiciós que protegeixi les polítiques tradicionals, amb l'objectiu d'assolir un acord polític abans que acabi l'any i evitar que els calendaris electorals de diversos Estats membres compliquin les negociacions durant el 2027.