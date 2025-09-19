La UE considera una "provocació extremadament perillosa" l'entrada de caces russos a l'espai aeri d'Estònia

BRUSSEL·LES 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha avisat que la incursió de caces russos a l'espai aeri d'Estònia aquest divendres és una "provocació extremadament perillosa" que només serveix per elevar encara més les tensions a la regió.
"La UE se solidaritza plenament amb Estònia (...). Continuarem fent costat als nostres estats membres perquè reforcin les defenses amb recursos europeus", ha dit Kallas en un missatge per les xarxes socials, després d'informar que està en contacte constant amb les autoritats estonianes.
La cap de la diplomàcia europea ho ha qualificat de "provocació extremadament perillosa" i ha recordat que és la "tercera violació" de l'espai aeri europeu per part d'avions militars russos, després dels de la setmana passada a Polònia i Romania.
"Putin està posant a prova la determinació d'Occident. No hem de mostrar feblesa", ha resolt qui també va ser primera ministra d'Estònia.