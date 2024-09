La UE condemna la mort de tres treballadors del CICR en un atac rus contra Donetsk

L'ONU mostra les seves condolences al CICR i insisteix en la necessitat de respectar el Dret Internacional Humanitari

MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha condemnat aquest dijous l'atac de l'Exèrcit de Rússia contra una localitat situada a la província ucraïnesa de Donetsk, a l'est del país, que s'ha saldat amb tres treballadors del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) morts i altres dos ferits.

"Condemno en els termes més enèrgics el bombardeig rus contra un camió del CICR que portava ajuda humanitària cap a la regió de Donetsk, matant a tres dels seus treballadors i ferint a uns altres", ha publicat Borrell en el seu compte de la xarxa social X.

D'igual forma, ha asseverat que els treballadors humanitaris no poden ser objectiu d'atacs "sota cap circumstància", després del qual ha promès que Rússia "rendirà comptes" per les seves violacions del Dret Internacional Humanitari durant el conflicte.

Per la seva banda, el portaveu del secretari general de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha mostrat les seves condolences al CICR i ha instat a respectar el Dret Internacional Humanitari i evitar així que aquelles persones que participin en tasques humanitàries pateixin aquest tipus d'atacs.

"L'atac mortal d'avui a la regió de Donetsk es produeix enmig de les hostilitats en curs en altres parts d'Ucraïna. Al nord-est del país, els treballadors humanitaris estan responent a un atac que va assotar la regió de Sumi durant la nit. Les autoritats diuen que els civils de la ciutat de Konotop van resultar ferits i que els habitatges i la infraestructura civil també van resultar danyades, la qual cosa va deixar a la ciutat sense electricitat ni aigua", ha afegit Dujarric.

L'artilleria russa ha atacat la localitat de Viroliubivka, on uns projectils han impactat contra un edifici fet servir com a centre de distribució d'ajuda, que en aquest cas preparava un comboi amb fusta i carbó per a les llars vulnerables de cara a l'hivern i que encara no havia arrencat en el moment del bombardeig, per la qual cosa entre les víctimes no hi ha residents. A més, el CICR ha destacat que els seus equips operen de forma regular a Donetsk i ha afegit que els vehicles estaven clarament marcats amb l'emblema de la Creu Roja.

Donetsk, junt amb Kherson, Lugansk i Zaporíjia, totes elles parcialment ocupades en el marc de la invasió --i Donetsk i Lugansk centre d'un conflicte amb l'Exèrcit ucraïnès des del 2014--, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.