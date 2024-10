La UE condemna el llançament del míssil balístic de Corea del Nord sobre el mar del Japó

BRUSSEL·LES 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha condemnat aquest dijous l'últim llançament d'un míssil balístic intercontinental per part de Corea del Nord sobre el mar del Japó, enmig de les tensions creixents a la zona amb el desplegament de tropes nord-coreanes a Rússia on podrien intervenir en la guerra d'Ucraïna.

En un comunicat, l'alt representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha expressat la "ferma condemna" d'aquestes accions, i ha insistit que el llançament "il·legal" per part de Pyongyang demostra la seva "intenció continuada de desenvolupar els mitjans per disparar armes de destrucció massiva".

"És una violació flagrant de múltiples resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU, igual que el desplegament de tropes i el subministrament d'armes a Rússia en suport de la guerra d'agressió contra Ucraïna", ha denunciat.

El cap de la diplomàcia europea condemna que aquestes accions són "desestabilitzadores i il·legals" i posen en perill "la pau i la seguretat regionals i internacionals". És per això que demana al règim de Kim Jong-un que compleixi les seves obligacions amb les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i "abandoni totes les armes nuclears, de destrucció massiva, programes de míssils balístics i programes nuclears existents".

Precisament Borrell viatja aquests dies a la regió per a una visita al Japó i Corea del Sud on podrà tractar amb els seus homòlegs els últims episodis en l'escalada de Kim Jong-un a la zona i l'enviament d'unitats militars a Rússia.