La UE condemna la futura celebració d'eleccions als territoris ucraïnesos sota ocupació russa

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha condemnat aquest dissabte com un atac a la integritat dels països i al dret Internacional la celebració de les pròximes eleccions de setembre als territoris ucraïnesos sota ocupació russa que Moscou va anunciar aquesta setmana, en plena guerra d'Ucraïna.

"La Comissió Electoral Central de Rússia va decidir celebrar 'eleccions' als territoris d'Ucraïna que Rússia ocupa militarment de manera temporal, en una altra violació del Dret Internacional", ha lamentat la UE en un comunicat.

Les eleccions tindran lloc a les quatre regions ucraïneses annexionades a finals de setembre del 2022 -- Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia -- coincidint amb les votacions a la resta del país euroasiàtic.

"Aquest és un altre intent inútil de Rússia de pretendre legitimar el control militar il·legal i l'intent d'annexió de les regions ucraïneses, la República Autònoma de Crimea i la ciutat de Sebastopol", ha afegit la UE en un comunicat remès pel Servei d'Acció Exterior.

Així mateix, la declaració "viola greument la Carta de les Nacions Unides i la independència, sobirania i integritat territorial d'Ucraïna", segons la UE, que insisteix que "Rússia no té cap base legítima per una acció com aquesta al territori d'Ucraïna".

"Rússia, el seu lideratge polític i tots els involucrats en l'organització d'aquestes suposades eleccions enfrontaran les conseqüències de les seves accions il·legals", avisa la UE, que continua "infrangible en el seu suport a Ucraïna" i insisteix de nou a Rússia que retiri de manera incondicional totes les seves tropes i equips.