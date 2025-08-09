La UE aprova el pagament de 3.200 milions en suport macrofinancer a Ucraïna

BRUSSEL·LES 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Els estats membres de la Unió Europea han aprovat el desemborsament de 3.200 milions d'euros en suport macrofinancer a Ucraïna, en el marc del fons que garanteix el suport pressupostari sostingut a Kíiv.
Les autoritats ucraïneses rebran aquesta partida després de l'adopció per part dels 27 del pagament del quart tram de l'ajut continguda en el fons per a Ucraïna, un mecanisme de 50.000 milions d'euros per donar suport a les finances públiques de Kíiv fins al 2027.
Aquest finançament té com a objectiu principal reforçar l'estabilitat macrofinancera d'Ucraïna i donar suport al funcionament de la seva administració pública.
Els pagaments estan estretament vinculats a l'estratègia de recuperació, reconstrucció i modernització del país, juntament amb un calendari per a l'aplicació de reformes en línia amb els objectius d'adhesió d'Ucraïna a la UE durant els pròxims quatre anys.
Les reformes pactades amb Ucraïna abasten la gestió de les finances públiques, la governança de les empreses estatals, la millora de l'entorn empresarial, l'energia i el desminatge, mentre que els pagaments són trimestrals i estan condicionats al compliment dels requisits prèviament acordats.