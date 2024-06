La UE aprova 1.400 milions procedents de béns russos congelats per a ajuda militar a Ucraïna

BRUSSEL·LES, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Els Estats membre de la Unió Europea han aprovat aquest dilluns dedicar 1.400 milions d'euros procedents dels ingressos generats pels béns russos congelats per a ajuda militar a Ucraïna, han confirmat diverses fonts diplomàtiques a Europa Press, que assenyalen que els fons es canalitzaran a través del Mecanisme Europeu per a la Pau per a l'adquisició de munició i defenses antiaèries per a Kíiv.

Davant el rebuig d'Hongria que amenaçava amb bloquejar la mesura, la UE ha pogut avançar en la transferència de fons procedents dels béns russos immobilitzats a Europa. La UE ja havia decidit el pas, però l'aplicació estava pendent de la posició de Budapest.

Finament Hongria es va abstenir respecte a aquesta decisió fa setmanes, per la qual cosa ara no tenia capacitat de veto sobre l'aplicació de la mateixa, han indicat fonts consultades.

El maig passat Hongria, però també Eslovàquia o els països de la UE neutrals, cas d'Irlanda, Àustria, Xipre i Malta, van exercir una "abstenció constructiva" respecte a la decisió de dedicar els fons extraordinaris al Mecanisme Europeu per a la Pau amb la qual la UE va poder avançar amb aquesta mesura.

A la seva arribada l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, s'ha mostrat confiat que els 27 poguessin acordar aquest pas també amb el govern hongarès en contra, en assenyalar que hi ha "maneres legals" d'avançar quan un Estat membre no vol participar. "Considerem que Hongria no vol participar en la decisió i no és necessari que participi en l'aplicació de la decisió", ha assegurat abans de la trobada, insistint que la decisió no es podia dilatar més.

Així, el bloc europeu destinarà gran part d'aquests fons, entorn del 90 per cent, a l'instrument amb el qual la UE ha enviat material bèl·lic a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa el 2022.

En total, la UE compta amb tenir 2.500 milions procedents dels ingressos generats pels béns russos i amb aquesta decisió podrà canalitzar un primer tram de 1.400 milions a Ucraïna el mes de juliol, complint l'objectiu que es va marcar. Fonts europees van indicar que aquests fons es faran servir per comprar munició i defenses antiaèries per a Ucraïna i una part anirà directament a la indústria militar ucraïnesa.

A Brussel·les consideren que l'ajuda procedent dels béns russos immobilitzats serà més directa que l'habitual mètode pel qual els 27 envien material militar a Ucraïna i després esperen el reemborsament a través del Mecanisme Europeu per a la Pau, una opció que fa mesos que està bloquejada precisament pel veto de Budapest, qüestió que anirà a la cimera de líders de final de setmana.

El govern també manté encallada la partida de 5.000 milions amb la qual la UE vol assegurar l'ajuda militar a llarg termini a Ucraïna, si bé això no retarda el subministrament d'armes a Kíiv, sinó que dificulta que els Estats membre rebin el reemborsament d'aquesta ajuda.