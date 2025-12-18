La UE anuncia un acord per facilitar la deportació de sol·licitants d'asil a "tercers països segurs"

Thomas Banneyer/Dpa - Arxiu
MADRID, 18 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la Unió Europea ha anunciat a la matinada d'aquest dijous un acord provisional amb el Parlament Europeu per augmentar els casos en els quals un sol·licitant d'asil pot ser rebutjat, redefinint el concepte de "tercer país segur" per facilitar la seva deportació a aquests països.
"Avui, la Presidència danesa del Consell de la Unió Europea i els negociadors del Parlament Europeu han aconseguit un acord provisional sobre la legislació de la Unió Europea que revisa el concepte de tercer país segur i amplia les circumstàncies en les quals una sol·licitud d'asil pot ser rebutjada per inadmissible", ha anunciat en un comunicat difós a la seva pàgina web passada la mitjanit.
Segons l'acord, els Estats membres podran aplicar en tres casos el concepte de "tercer país segur", que permet rebutjar sense examinar el seu contingut una sol·licitud d'asil per considerar-la inadmissible quan els sol·licitants podrien haver buscat i, de ser elegibles, rebut protecció internacional en un país no pertanyent a la UE que es consideri segur per a ells.