La UE afirma que Rússia ha reclutat a "més de 28.000 estrangers de 135 països" per combatre a Ucraïna

Europa Press/Contacto/Kirill Kukhmar - Arxiu
MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea (UE) ha assegurat aquest dijous per la nit que Rússia ha reclutat a "més de 28.000 ciutadans estrangers procedents de 135 països" per combatre en la guerra d'Ucraïna "com a tropes d'assalt", molts d'ells "coaccionats o enganyats", en el marc de les informacions transcendides en múltiples països sobre el reclutament de combatents, en ocasions sota falses promeses.
"Rússia ha patit més d'1,4 milions de baixes des de l'inici de la invasió a gran escala d'Ucraïna. Per compensar aquestes pèrdues, Rússia ha reclutat a més de 28.000 ciutadans estrangers procedents de 135 països", ha assegurat a xarxes el Servei Europeu d'Acció Exterior.
El servei, liderat per l'Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha denunciat a més que "molts" d'aquests reclutes estrangers "han estat coaccionats o enganyats per servir com a tropes d'assalt" a les Forces Armades de la Federació Russa.