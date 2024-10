La UE afirma que Rússia fracassa en l'intent d'aconseguir suports a la invasió d'Ucraïna en la cimera dels BRICS

BRUSSEL·LES 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea (UE) ha afirmat aquest dijous que Rússia "ha fracassat" a l'hora d'aconseguir suports per a la invasió d'Ucraïna en la cimera dels BRICS que aquesta setmana ha acollit la ciutat russa de Kazan, ja que la declaració final no mostra una posició unida.

"En la declaració de la cimera de Kazan no hi ha una posició unificada sobre la guerra a Ucraïna, només hi ha referències a les posicions nacionals", ha indicat el portaveu d'Exteriors de la UE, Peter Stano, en una conferència de premsa a Brussel·les.

En aquest sentit, el portaveu de la diplomàcia europea ha assenyalat que Moscou "ha fracassat" en l'intent de rebre suport a la invasió d'Ucraïna a través del format dels BRICS, que ha reunit gairebé una trentena de països a Kazan en una aliança que vol fer de contrapès al bloc dominat pels països occidentals.

"Això és una altra prova de l'aïllament de Rússia davant la guerra d'agressió contra el poble ucraïnès", ha resumit Stano.

En la declaració després de la cita a Kazan, els països dels BRICS han reclamat posar fi a la guerra al Pròxim Orient i contenir les parts per evitar un conflicte encara més greu a la regió, però pel que fa a Ucraïna s'han limitat a recollir les ofertes de mediació que alguns països com la Xina o el Brasil han presentat a Rússia.

El text s'ha limitat a recordar les diferents posicions d'alguns estats sobre com gestionar la crisi a Ucraïna. "Prenem nota amb satisfacció de les ofertes de mediació i les bones propostes per garantir una solució pacífica al conflicte", ha recollit la declaració.

Per la seva banda, el Kremlin ha informat que la guerra d'Ucraïna ha copat les trobades bilaterals que el president rus, Vladímir Putin, ha mantingut amb els caps d'estat de la Xina, l'Índia, República de Sud-àfrica i Egipte.