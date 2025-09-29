La UE afirma que els moldaus han parlat "alt i clar" a les urnes a favor d'un "futur europeu"

BRUSSEL·LES 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els dirigents de les institucions de la Unió Europea (UE) han celebrat aquest dilluns el resultat de les eleccions legislatives celebrades a Moldàvia, en què el proeuropeu Partit d'Acció i Solidaritat (PAS) ha guanyat amb gairebé un 50 per cent dels vots i assegura que el poble moldau ha parlat "alt i clar" a favor d'un "futur europeu".
"El poble de Moldàvia ha parlat i el seu missatge és alt i clar. Ha triat la democràcia, la reforma i un futur europeu, davant la pressió i la interferència de Rússia", ha assegurat el president del Consell Europeu, António Costa, en un missatge per les xarxes socials.
Així ha recalcat que la UE fa costat al país durant "tot el camí", en referència al seu procés d'adhesió al bloc europeu.
En la mateixa línia, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha subratllat que "el futur de Moldàvia és a Europa", i qualifica de "pas endavant històric" el resultat electoral.
"El poble de Moldàvia ha triat el camí de la democràcia, l'esperança i les oportunitats. Ha triat Europa", ha reblat.
Aquest diumenge el partit de la presidenta moldava, Maia Sandu, ha aconseguit gairebé un 50 per cent dels sufragis i es preveu que pugui governar en solitari amb 54 escons al Parlament.
El país afrontava unes eleccions marcades per la ingerència del Kremlin i en les quals els ciutadans optaven entre la dicotomia que representen els partits afins a Moscou i aquells que desitgen incorporar-se a la UE.