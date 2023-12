La UE acorda el Pacte de Migració i Asil amb més control a les fronteres i solidaritat a la carta

BRUSSEL·LES, 20 des. (EUROPA PRESS) -

Els negociadors del Parlament Europeu i del Consell han arribat aquest dimecres a un acord sobre el Pacte de Migració i Asil que reformarà la política comuna amb un control superior de les fronteres exteriors de la UE i oferirà als governs una 'solidaritat a la carta' que permetrà eludir l'acollida de part dels migrants resituats amb alternatives com el pagament d'una compensació per trasllat rebutjat.

"Èxit! Després d'anys d'estancament polític, hem arribat a un acord", ha anunciat el democristià neerlandès Jeroen Lenaers després d'una nit de negociacions sobre els nou expedients que formen el pacte i que abasten tot el procés, inclòs el reforç del control fronterer i identificació dels migrants fins que es resol cada expedient amb la concessió de l'asil o la decisió d'expulsió.

Les noves regles, que encara necessiten el vistiplau del ple de l'Eurocambra i dels vint-i-set per ser adoptada formalment, posa fi a anys de dures negociacions entre els estats membres per consensuar un equilibri entre la "solidaritat" amb els països en primera línia, com Espanya i Itàlia, i la "responsabilitat" que els reclamen a aquests altres socis amb por als moviments secundaris.

Finalment, la solució és un mecanisme de "solidaritat flexible" que obligarà a respondre davant un soci desbordat amb l'arribada de migrants, o bé resituant al seu territori part de les persones arribades, o bé pagant una compensació taxada per cada migrant que rebutgi.

L'objectiu és traslladar almenys 30.000 migrants cada any, però els països es podran negar a rebre part dels acollits a canvi d'una compensació de 20.000 euros per cada trasllat rebutjat o de mitjans o fons per valor equivalent.