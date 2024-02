Zelenski xifra en 31.000 els militars ucraïnesos morts des de l'inici de la guerra

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha anunciat aquest diumenge que uns 31.000 militars ucraïnesos han mort des de l'inici de la guerra amb Rússia, una dada que fins ara no havien publicat les autoritats ucraïneses.

"No sé si hi tinc dret. És un moment molt seriós (...). Hi ha hagut veus entre l'audiència nord-americana més radical que diuen que tenim 300.000 morts i que quants més en volem. Els russos diuen que Ucraïna ha perdut més de 100.000 persones i que els russos n'han perdut uns 35.000. Diuen alguna cosa així, però és tot mentida. Cada persona que mor és una gran pèrdua per a nosaltres", ha dit en un acte sobre la situació de la guerra.

"Han mort 31.000 soldats ucraïnesos en aquesta guerra, no els 300.000, no 150.000 com diuen (Vladimir) Putin i el seu cercle de mentiders. Cadascuna d'aquestes vides és una gran pèrdua per a nosaltres", ha afegit, segons recull l'agència de notícies ucraïnesa Ukrinform.

Ha reiterat que "és molt dolorós per a nosaltres" i que per això "no diré quants ferits hi ha, perquè Rússia sabria quants han abandonat el camp de batalla".

Zelenski també ha parlat de desapareguts. "No jugaré amb les xifres. No vull. Per què? Perquè l'últim intercanvi ha demostrat que seria inexacte, perquè han tornat diverses persones. Eren a la llista de desapareguts", ha explicat.

S'ha referit també a les "desenes de milers de civils morts en els territoris temporalment ocupats". "Sabem de desenes de milers. No sé quants han mort, han estat assassinats, torturats, quants han estat deportats", ha afegit.

Les Forces Armades ucraïneses han informat en la seva última actualització que, des del 24 de febrer de 2022, han mort uns 409.820 "invasors" russos, inclosos 810 morts les últimes 24 hores.