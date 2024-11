Zelenski: Ucraïna "ha d'acabar la guerra l'any vinent per via diplomàtica"

Veu "molt difícil" la situació a l'Est, on "els russos estan pressionant i avançant lentament"

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha defensat aquest dissabte la necessitat que el seu país faci "tot el possible" per posar fi a la guerra "l'any vinent per via diplomàtica", encara que ha rebutjat "una capitulació".

"Per la nostra banda, hem de fer tot el possible per posar fi a la guerra l'any vinent. Per la via diplomàtica. És molt important", ha afirmat en una entrevista amb Ràdio Ucraïnesa. Per contra, el president rus, Vladimir Putin, "no vol negociar". "Voldria pactar unes condicions de capitulació per la nostra banda, però ningú li donarà això".

Quant a la situació bèl·lica, ha reconegut que és "molt difícil" a l'Est, on "els russos estan pressionant i avançant lentament", un avanç que ha atribuït a que les brigades ucraïneses no tenen el subministrament d'armament i personal entrenat a la velocitat que requeririen. "No es pot omplir una brigada amb personal quan estàs a l'espera de tal o com arma. Per a algunes armes hem esperat fins a dotze mesos des que es va aprovar el seu enviament en el Congrés".

En qualsevol cas, ha assegurat que Rússia perd entre 1.500 i 2.000 combatents al dia, sumant ferits i morts. "No poden seguir avançant amb aquestes pèrdues i hi ha alguns fronts en què ja és evident que l'avenç s'ha ralentit", ha destacat. No obstant això, ha advertit que "estem en guerra amb un estat que no valora a la seva pròpia gent, que no l'importa quants morin".

"Putin no vol la pau a Ucraïna, però es podria asseure en una taula de negociació amb participació de líders mundials i això significaria la fi del seu aïllament polític", ha dit. Podria "asseure's, parlar i no aconseguir un acord". Aquesta situació "li beneficiaria", ha assegurat. "Seria la destrucció del seu aïllament, construït pel món civilitzat a costa de la mort d'ucraïnesos".

TRUMP A LA CASA BLANCA

Zelenski ha abordat també els canvis que portarà l'arribada de Donald Trump a la Presidència dels Estats Units i les pressions que possiblement traslladi a Kíev per aconseguir avenços. No obstant això, ha subratllat que esperarà a tenir informació més detallada sobre la persepectiva de Trump en una futura trobada amb ell que ja s'està preparant.

Zelenski ha recalcat que "ningú vol la pau tant com nosaltres". "El canvi de política als Estats Units suggereix que, al meu entendre, la guerra acabarà. No sé com. La nostra obstinació és defensar una postura forta. Una pau justa és important per a nosaltres, perquè no hi hagi un sentiment que hem perdut el millor per que se'ns hagi imposat una injustícia", ha indicat.

"Per tant, crec que la guerra acabarà. No en abstracte. No hi ha una data concreta, però amb les polítiques de l'equip que dirigirà la Casa Blanca la guerra acabarà abans. Aquest és el seu plantejament, una promesa a la seva societat. No hem de permetre que ens pressionin, que ens ocupin, demostrar feblesa", ha afegit.

Per a lenski, Trump "està del nostre costat, recolzant Ucraïna". "Valora la nostra força, integritat i valor", ha ditA més, ha recordat que Estats Units no és un mediador neutral, sinó que ha aprovat ajudes per 175.000 milions de dòlars (uns 166.000 milions d'euros). D'aquesta quantitat, Kíev de moment ha rebut "menys de la meitat".

"Ucraïna no estaràsola amb la Federació Russa. Què es pot negociar amb l'assassí? No hi ha res a fer en unes negociacions en posició de feblesa", ha argumentat.