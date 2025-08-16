Zelenski i Trump es reuniran dilluns a Washington

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha dit que ha acceptat una invitació del seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, per parlar dilluns a Washington sobre tots els "detalls" relatius al conflicte després de la cimera d'aquest divendres a Alaska.
Serà la primera visita a la Casa Blanca del mandatari ucraïnès des de la fallida trobada de finals de febrer, quan Trump i Zelenski van mantenir una discussió en públic al Despatx Oval, i en aquesta ocasió arriba amb l'ombra de la ruptura de l'aïllament diplomàtic de Putin.
Trump i Zelenski ja han parlat per telèfon després de la reunió d'Alaska --"una llarga i substancial conversa", en paraules del mandatari ucraïnès--. Zelenski ha explicat en xarxes socials que primer van mantenir una conversa privada, d'una hora de durada, a la qual després es van sumar altres líders europeus.