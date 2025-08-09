Zelenski i Sánchez coincideixen que Europa ha de "tenir veu" en les converses de pau

Sánchez veu Zelenski imprescindible en les converses: "Res sobre Ucraïna sense Ucraïna"
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, han coincidit que tant Europa com Ucraïna han de ser actors instrumentals per resoldre el conflicte amb Rússia, en el seu primer diàleg després de l'anunci de divendres de la imminent cimera entre els presidents dels EUA i Rússia, Donald Trump i Vladimir Putin.
"Res sobre Ucraïna sense Ucraïna. Hem de romandre units", ha manifestat el president del Govern espanyol en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa X després de la conversa amb el mandatari ucraïnès, que, per la seva banda, ha destacat la importància que "Pedro i jo compartim la mateixa visió: cal tenir en compte la veu d'Europa".
Tots dos líders han coincidit igualment que resulta imprescindible que Ucraïna preservi la seva integritat territorial després que Trump avancés divendres que les converses amb Putin, que no tenen en compte Zelenski, podrien tractar un "bescanvi de territoris". Dit d'una altra forma, suposaria la legitimació nord-americana dels territoris ucraïnesos incorporats a Rússia al llarg del conflicte a l'est del país, des de 2014.
Zelenski ha considerat prioritari que Rússia "no intenti imposar a ningú, un cop més, unes condicions irreals", mentre que Sánchez ha insistit en "aconseguir una pau justa i duradora que respecti la independència i la sobirania d'Ucraïna" abans de reiterar al seu homòleg ucraïnès el seu "total suport".
Zelenski també ha dit que ha tractat amb Sánchez "el camí d'Ucraïna cap a la integració europea", abans de recordar que el seu país "ha complert amb totes les seves obligacions i està totalment preparat per obrir el primer bloc de negociacions".
La conversa amb Sánchez s'emmarca en la ronda de contactes que Zelenski fa des de primera hora de dissabte amb líders europeus, com el president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, sobre l'anunci de la propera cimera entre Trump i Putin el 15 d'agost a Alaska (EUA).