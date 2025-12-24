Zelenski revela detalls de l'esborrany del pla de pau i obre la porta a retirar les tropes del Donbas

Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Arxiu
Presenta els 20 punts del document, el "marc polític" per posar fi a la guerra
Es mostra disposat a crear una zona desmilitaritzada a l'est del país
MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha revelat aquest dimecres els detalls de l'esborrany del pla de pau elaborat amb Estats Units per posar fi a la guerra i que obre la porta a la retirada de les tropes ucraïneses desplegades a la regió del Donbas, una oferta que condiciona a que Rússia "faci el mateix" amb les seves forces a la zona.
El mandatari, que ha dit durant una roda de premsa que el document és un "marc polític" amb 20 punts, ha afirmat que compta amb el suport d'Estats Units i ha estat ja enviat a Moscou, a l'espera d'obtenir una resposta.
"Estic preparat per parlar de l'esborrany, un document bàsic sobre la fi de la guerra, un marc polític entre nosaltres, Estats Units, Europa i els russos", ha dit, segons informacions recollides per l'agència ucraïnesa Ukrinform.
En aquest sentit, ha afirmat que el text "reflecteix la posició conjunta entre Ucraïna i Estats Units", encara que "algunes qüestions encara han de resoldre's". "Ara estem molt més a prop de perfilar del tot aquests documents", ha dit.
Zelenski, que ha explicat que el contingut podria canviar durant les negociacions, ha puntualitzat que "la sobirania d'Ucraïna ha de ser reafirmada" i ha destacat que "per recolzar la pau a llarg termini, s'establirà un mecanisme de supervisió de la línia de contacte mitjançant sistemes no tripulats que permetin garantir l'alerta primerenca de possibles violacions de la treva".
"Ucraïna rebrà garanties de seguretat fermes i el seu Exèrcit comptarà amb 800.000 efectius de forma permanent en temps de pau. (...) Es convertirà en membre de la Unió Europea en algun moment i rebrà un accés privilegiat a curt termini al mercat europeu", ha afirmat el mandatari, que ha procedit a llegir el contingut de l'esborrany amb el qual busca acabar amb la invasió russa del territori.
Així, ha assegurat que Ucraïna seguirà sent un Estat lliure d'armes nuclears d'acord amb l'establert en el Tractat de No Proliferació d'Armes Nuclears i ha especificat que la central nuclear de Zaporiyia serà gestionada de forma conjunta pels tres països: Ucraïna, Rússia i Estats Units.
Els detalls sobre això últim, segons ha sostingut, "estan encara subjectes a converses", ja que Kíev "no té intenció de fer negocis directament amb Rússia després de tot".
"Tots dos països es comprometen a implementar programes educatius a les escoles per promoure la comprensió i la tolerància entre les diferents cultures i eliminar el racisme i els prejudicis. Ucraïna aplicarà les normes de la UE sobre tolerància religiosa i protecció de llengües minoritàries", ha assegurat.
SITUACIÓ EN EL DONBAS
Sobre les qüestions territorials, ha posat sobre la taula dues opcions. La primera aposta per "mantenir-se ferms" a les províncies de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia i Jerson, establint la "línia de contacte reconeguda de facto" sobre la base del desplegament actual de tropes sobre el terreny. "Aquesta línia", ha subratllat, "estarà controlada per forces internacionals".
No obstant això, la segona opció obre la porta per primera vegada a la retirada de les seves tropes del Donbas, només en cas que "Rússia faci el mateix". "L'opció dues contempla la creació d'una possible zona de lliure comerç en el Donbas, que implica la seva desmilitarització", ha afirmat.
"Ucraïna s'oposa a la retirada de les seves tropes, però si això arribés a succeir, advoca per una retirada exactament igual de les forces russes a les zones que controla. Aquesta opció requereix un referèndum nacional a Ucraïna per ratificar l'acord", i ha plantejat que aquesta qüestió --una de les més divisives en el marc dels contactes entre les parts-- es pot resoldre "en última instància i al més alt nivell".
A més, el text posa l'accent en que, una vegada finalitzada la invasió, que s'apropa ara al quart any, "Rússia no impedirà que Ucraïna accedeixi al riu Dniéper o el mar Negre amb finalitats comercials, fet pel qual se signarà un acord marítim independent i un altre d'accés, que reguli la llibertat de navegació i tràfic. Com a part d'aquest acord, es desmilitaritzarà el Kinburn Spit", ha especificat.
Finalment, advoca per la creació d'un "comitè humanitari per resoldre els assumptes pendents", la qual cosa inclou l'intercanvi de "tots els presoners de guerra restants, inclosos els condemnats des de 2014 a Rússia, així com el retorn de tots els detinguts i ostatges civils, inclosos nens i presos polítics".
"Una vegada que totes les parts donin el vistiplau, es procedirà a un alto-el-foc que entrarà en vigor de forma immediata. Ucraïna haurà de celebrar eleccions al més aviat possible després de la signatura", afegeix.