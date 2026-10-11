Zelenski respon a Trump que se celebraran eleccions si Rússia accedeix a una treva de 60 dies

PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press
MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha respost a les crítiques del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, que ha demanat un nou president per a Ucraïna, que se celebraran eleccions si Rússia accedeix a una treva de 60 dies.
"Primerament, amb tot el respecte per al president Trump, és la nostra societat, el nostre poble, qui tria a un o a un altre dirigent", ha afirmat Zelenski en una entrevista amb la cadena estatunidenca ABC News.
Així doncs, ha respost a Trump que si realment volen que Ucraïna celebri eleccions, "sisplau, diguin-li a (el president rus, Vladimir) Putin que ens doni dos mesos, 60 dies d'alto-el-foc total. 60 dies i organitzarem eleccions".
Quant a l'acord anunciat per Trump per autoritzar l'exportació de combustible rus, Zelenski ha manifestat que espera que no afecti la "unitat" dels aliats d'Ucraïna. "Per parar Putin, i crec que és el principal objectiu, per parar aquesta guerra, (...) comptem amb el suport estatunidenc", ha destacat.
"Evidentment comptem amb els nostres socis europeus i espero que salvem aquesta unitat. Europa i Estats Units", ha afegit abans d'advertir que "realment no és fàcil".
El mandatari estatunidenc ha atribuït la falta d'avenços en el conflicte a la negativa de Zelenski a negociar amb Rússia, i ha assegurat que el líder ucraïnès "podria haver resolt aquesta guerra moltes vegades" però "ha triat no fer-ho".
El descontentament de Trump amb Kíev ha crescut després dels últims atacs de les Forces Armades ucraïneses contra les refineries de petroli russes per intentar frenar l'ofensiva militar russa sobre l'est d'Ucraïna malgrat els advertiments de Washington, que acaba d'anunciar l'aixecament de les sancions a l'exportació de dièsel rus.
Trump va anunciar divendres passat un acord "transcendental" amb el seu homòleg rus perquè Rússia subministri "immediatament" més de 300.000 tones de combustible dièsel al mercat estatunidenc i global. L'acord preveu el subministrament d'unes "altres 500.000 tones durant el mes de novembre i 1.000.000 de tones immediatament després", encara que, per Zelenski, això es tracti d'un "regal" perquè Rússia financi el conflicte iniciat el febrer de 2022.