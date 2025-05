Zelenski reclama a Putin un alto-el-foc "durador" abans d'asseure's a negociar

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, està disposat a iniciar un procés de negociacions directes amb Rússia sempre que el seu homòleg, Vladimir Putin, anunciï un alto-el-foc "complet, durador i fiable" que comenci aquest mateix dilluns, 12 de maig.

Hores després que Putin suggerís reprendre el diàleg dijous que ve, Zelenski ha considerat "un senyal positiu" que "els russos hagin començat per fi a plantejar-se acabar amb la guerra". "No hi ha raons per seguir matant ni un sol dia més", ha advertit.

Segons el mandatari ucraïnès, "tothom" porta esperant "molt temps" que Moscou es plantegi cessar el conflicte, si bé "el primer pas per acabar amb qualsevol guerra és un alto-el-foc", donant a entendre que sense ell no hi haurà cap negociació a Istanbul.