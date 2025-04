Zelenski preveu reunions "molt importants" aviat i demana pressionar Rússia per un alto-el-foc fiable

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha manifestat aquest divendres que preveu mantenir reunions "molt importants" els propers dies i ha insistit que la comunitat internacional ha d'exercir pressió sobre Rússia per aconseguir un alto-el-foc durador, ja sigui acollint-se a la proposta nord-americana o a la ucraïnesa.

"Els propers dies, podrien celebrar-se reunions molt importants que ens aproparan al silenci per Ucraïna. Es necessita un alto-el-foc incondicional. És necessari exercir pressió real sobre Rússia perquè accepti la proposta nord-americana de cessar el foc i avançar cap a la pau, o la nostra: la que realment funcioni i garanteixi un alto-el-foc fiable, immediat i incondicional, i després, una pau digna i garanties de seguretat", ha dit en el seu missatge vespertí diari.

Zelenski ha defensat una diplomàcia "veritablement significativa i efectiva" i ha dit que ara la "màxima prioritat" d'Ucraïna és la defensa aèria, la qual cosa passa per assegurar els seus sistemes i el subministrament de míssils, els acords i contractes amb els seus socis i les negociacions per a la concessió de llicències, entre altres.

"Buscarem aconseguir un acord corresponent amb Estats Units: un acord sobre els Patriots per a Ucraïna. Estem disposats a adquirir la quantitat necessària de sistemes Patriot per al nostre país. No es tracta de caritat. Hem proposat opcions concretes per protegir la nostra població. He donat instruccions als nostres diplomàtics perquè treballin més activament en la resposta sobre els Patriots", ha afegit.

Aquestes declaracions s'han publicat després que Zelenski respongués aquest mateix divendres al president d'Estats Units, Donald Trump, reiterant que no reconeixeran l'autoritat de Moscou sobre cap dels territoris ocupats, després que el mandatari nord-americà afirmés en una última entrevista que "Crimea es quedarà a Rússia".

Zelenski, que ha apostat pel "pragmatisme" en aquest assumpte, ha reclamat un cop més que el seu país necessita garanties "sòlides" de seguretat, almenys com les d'Israel, ha dit, i ha insistit en disposar sobre el terreny d'un contingent format pels seus "col·legues europeus", no així per Estats Units. "Només el poble ucraïnès té dret a decidir quins territoris són ucraïnesos", ha dit.