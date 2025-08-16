Ucraïna.- Zelenski preveu més atacs de les forces russes sobre Ucraïna per reforçar políticament a Putin

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha advertit que, en vista de les "traïcions" recurrents de Rússia i dels esforços diplomàtics en marxa, només cal anticipar que en els propers dies l'Exèrcit rus "incrementi la pressió i els atacs" sobre objectius ucraïnesos, amb l'objectiu de dotar al seu president, Vladimir Putin, d'una posició política "més favorable".
Zelenski ha examinat aquest dissabte amb els alts comandaments de les Forces Armades la situació en el front de combat, hores després de la conclusió del cim que va reunir a Alaska a Putin i al seu homòleg d'Estats Units, Donald Trump, inèdita des de l'inici de la invasió russa sobre Ucraïna.
Kíev té constància de "moviments i preparatius" de les tropes russes, després que en els últims dies les Forces Armades de Rússia hagin intentat guanyar terreny a l'est d'Ucraïna i trencar fins i tot les últimes línies de defensa.
Zelenski, que ha reconegut situacions "extremadament difícils" en diversos punts de la regió de Donetsk, ha advertit que les forces ucraïneses es reserven el dret de "contraatacar", "si és necessari de manera asimètrica".
La cimera d'Alaska entre Trump i Putin ha conclòs sense acords relatius al conflicte i, de fet, el mandatari nord-americà ha tornat a matisar la seva posició per assenyalar que ara ja no veu necessari que hi hagi un alto-el-foc, apostant en canvi per negociar "directament" un acord de pau.
El Govern ucraïnès no ha valorat directament aquest aparent gir i Zelenski, que ha parlat amb Trump de matinada durant més d'una hora, s'ha limitat a dir en xarxes que les posicions de totes les parts estan "clares".
"Hem d'aconseguir una pau real, una que sigui duradora, no simplement una altra pausa entre invasions russes", ha reclamat.