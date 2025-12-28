Ucraïna.- Zelenski: "Pot decidir-se molt abans d'Any Nou"

Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Arxiu
Viu "alguns dels dies més actius a nivell diplomàtic" de l'any
MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha destacat aquest diumenge que aquest final de 2025 està marcat per "alguns dels dies més actius a nivell diplomàtic de l'any" i ha avançat que "pot decidir-se molt abans d'Any Nou", de cara a la seva reunió amb el seu homòleg d'Estats Units, Donald Trump.
"Estem fent tot el possible per aconseguir-ho, però la presa de decisions dependrà dels nostres socis: els qui ajuden Ucraïna i els qui pressionen Rússia perquè els russos sentin les conseqüències de la seva pròpia agressió", ha dit en el seu compte a la xarxa social X.
Així, critica que Rússia ha llançat "més de 2.100 drons, prop de 800 bombes guiades i 94 míssils de diversos tipus" aquesta setmana. "Tot això estava dirigit contra el nostre poble, contra la vida mateixa i tot el que sosté el seu funcionament normal, i sobretot, contra la nostra infraestructura energètica".
Zelenski ha posat l'accent en què els treballadors d'emergència i del sector energètic "treballen literalment 24 hores al dia, set dies a la setmana, per protegir vides i restaurar el subministrament elèctric", i ha insistit en la importància d'imposar noves sancions i aplicar "tot tipus de pressió política" contra Rússia.
També ha insistit en la importància que Ucraïna "rebi míssils de defensa aèria" i "finalitzar el format dels passos que permetran posar fi a aquesta guerra i garantir la seguretat". "Aquests són exactament els passos que discutirem avui amb els nostres socis. Gràcies a tots els que estan ajudant", ha afegit.