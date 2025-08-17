Ucraïna.- Zelenski parlarà amb Trump al costat dels líders d'UE, OTAN, França, Alemanya i Regne Unit

Italia i Finlàndia se sumaran a la trobada a Washington sobre la cimera d'Alaska
MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, anirà a la cimera de dilluns a Washington amb Donald Trump acompanyat dels líders de la Unió Europea, l'OTAN, Alemanya, França i Regne Unit per tractar el futur del país arran de la trobada de divendres del mandatari nord-americà amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, a Alaska.
Encara que no van transcendir els detalls de la trobada en un primer moment, fonts properes a la cimera van dir dissabte a mitjans internacionals que Putin ha proposat quedar-se amb la regió sencera del Donbas (gairebé tot l'est d'Ucraïna) a canvi de parar l'ofensiva en el sud del front de combat i de posar fi a nous atacs a la resta del país, sabent que Kíev veu intolerable tota cessió de territoris.
En aquest context, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen; el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i els caps d'Estat i de Govern de França, Alemanya i Regne Unit (Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer) participaran en la reunió de dilluns a Washington, també amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el president de Finlàndia (un dels interlocutors favorits de Trump, considerat un mediador d'envergadura en aquestes qüestions), Alexander Stubb.
Von der Leyen ha dit en un missatge a xarxes socials que "a petició del president Zelenski" s'unirà a la reunió amb Trump i el president ucraïnès aquest dilluns, i també poc després l'OTAN ha notificat que a la Casa Blanca hi serà el seu secretari general, Mark Rutte.
També hi haurà el president francès, ha confirmat l'Elisi, i ha afegit que servirà per "continuar el treball de coordinació entre els europeus i els Estats Units a fi d'aconseguir una pau justa i duradora que preservi els interessos vitals d'Ucraïna i la seguretat d'Europa".
Merz ha indicat en xarxes socials que hi assistirà per "intercanviar opinions amb el president nord-americà Trump sobre l'estat dels esforços de pau, les garanties de seguretat, les qüestions territorials i el suport continu a Ucraïna".
L'anunci de Downing Street corresponent a la presència d'Starmer indica que el primer ministre "està disposat a recolzar aquesta propera fase de noves converses i reafirmarà que el seu suport" a Kíev "continuarà mentre sigui necessari".
L'oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha indicat que la 'premier' també hi serà, acompanyada dels altres líders europeus, igual que el president Stubb, segons informa en un comunicat.
REUNIÓ AQUEST DIUMENGE
Von der Leyen té pendent una reunió telemàtica prevista per a aquest diumenge de la Coalició de Voluntaris, que aglutina una trentena de països aliats d'Ucraïna, entre ells Espanya, sobre les 15.00.
En aquest sentit, ha indicat que rebrà Zelenski a Brussel·les la tarda d'aquest diumenge de cara a la trobada de la coalició durant la jornada.