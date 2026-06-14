Zelenski felicita Trump pels 80 anys i promet "unes quantes bones idees" per acabar la guerra

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MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha mantingut aquest diumenge una conversa telefònica amb el seu homòleg nord-americà, Dondald Trump, al qui ha felicitat pel seu 80 aniversari i li ha promès "unes quantes bones idees" per posar fi a la guerra que li traslladarà durant la cimera G7 a Évian, França.
Zelenski li ha traslladat els seus millors desitjos i èxits en les seves iniciatives, en particular en les seves gestions per posar fi a la guerra entre Ucraïna i Rússia.
"Tenim algunes bones idees que podrien ajudar a avançar cap a la pau i protegir vides", ha plantejat.
El dirigent ucraïnès ha expressat el seu agraïment a Trump pels seus esforços per la pau: "Recordem amb gratitud cada pas d'aquest suport, des dels (coets) Javelin fins als Patriots".