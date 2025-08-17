Zelenski diu que el rebuig de Rússia a parar els atacs complica les negociacions de pau

MADRID 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha dit que les negociacions per a la pau es tornen més complicades si Rússia no deixa de perpetrar atacs contra el territori ucraïnès, declaracions realitzades després de la cimera d'Alaska i davant de la imminent visita del mandatari ucraïnès a Washington aquest dilluns.
"Veiem que Rússia rebutja nombroses crides a un alto-el-foc i encara no ha decidit quan cessaran les matances. Això complica la situació", ha sostingut en un missatge des del seu compte personal a la xarxa social X.
Per al líder ucraïnès, que el president de Rússia, Vladimir Putin, no doni la "simple ordre" d'acabar amb els atacs, pot significar que sigui necessari un gran esforç perquè Rússia implementi una "coexistència pacífica" amb els seus veïns en el futur.
Però ha mantingut el seu compromís per aconseguir un acord de pau i treballar per la seguretat d'Ucraïna. "Detenir les matances és un element clau per detenir la guerra", ha afirmat en la nota.
Amb la mirada posada en la cita amb el president Trump d'aquest dilluns, Zelenski ha informat que tot el dia ha estat parlant amb els seus socis per unificar una coordinació en les negociacions, unes converses que continuaran durant aquest diumenge.
"Ens estem preparant per a la reunió de dilluns amb el president Trump i agraeixo la invitació. És important que tots coincideixin que és necessari un diàleg a nivell de líders per aclarir tots els detalls i determinar què passos són necessaris i eficaços", segons el polític ucraïnès.
Igualment, aquest diumenge diversos líders europeus han convocat una nova reunió de la Coalició de Voluntaris, que aglutina una trentena de països aliats d'Ucraïna. La trobada tornarà a ser telemàtica, com dimecres, i hi parlaran de la cimera de divendres a Alaska i la futura reunió a Washington.